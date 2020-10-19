Новый максимум «коронавирусной» заболеваемости зарегистрирован в Новосибирской области

Как сообщили в региональном оперативном штабе, 19 октября в Новосибирской области диагноз COVID-19 получили 157 человек. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 15 136 случаев заболевания, в том числе 950 – у детей.

За сутки в Новосибирской области выздоровели 48 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего же из стационаров выписан 13 081 человек. Умерли пятеро: мужчины 69, 80 и 82 лет и женщины 65 и 78 лет. Всего с диагнозом COVID-19 в регионе скончались 533 человека.

Между тем, по данным оперативного штаба, заболеваемость ОРВИ в регионе пошла на спад. За последние сутки с её симптомами к медикам обратились 1 488 пациентов, в то время как 18 октября таких обращений зарегистрировано 4 501, а 17 октября – 4 913. 19 октября с вирусной инфекцией госпитализировали 25 человек.

По оперативным данным, 19 октября в Алтайском крае заболело 185 человек (всего 16 593), выздоровело 123 пациента (всего 14 099), умерли 7 человек, в том числе 5 — непосредственно от коронавирусной инфекции (всего 652, в том числе 307 – от коронавируса).

В Красноярском крае 19 октября зарегистрировано 222 случая заболевания (всего 22 976), выздоровело 103 человека (всего 16 599), умерли 5 человек (всего 598).

Напомним, в пятницу, 16 октября заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области снизила темпы. В этот день диагноз получили 129 человек, в то время как днём ранее – 127. Однако на выходных продолжился активный прирост инфицированных – в субботу, 17 октября, он составил 135 человек, а в воскресенье, 18 октября, — 149.

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