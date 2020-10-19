Сбер получил «Хрустальную пирамиду» сразу в пяти номинациях. «Хрустальная пирамида» – это премия Саммита HR-Директоров России и СНГ в сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Она учреждена для распространения лучшего опыта управления компаниями и людьми.

HR-команда Сбера получила Гран-при премии «Хрустальная пирамида» и звание лучшей команды года. Профессиональное сообщество высоко оценило вклад команды HR в повышение уровня эффективности Сбера, который являясь лучшим банком для населения и бизнеса в стране, успешно конкурирует с глобальными технологическими компаниями.

«В Сбере работает почти три сотни тысяч профессионалов, поэтому функция HR очень важна, – прокомментировала старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока HR Наталья Дудина. – Нам приятно, что в этом году премией отметили команду Сбера – мы в этом видим оценку нашей работы со стороны профессионального сообщества. Значит, коллеги считают нашу работу результативной, а методы современными и передовыми, достойными распространения».

Сразу в трех номинациях проекты Сбера получили почетное второе место. В номинации «Технологическое решение года» одним из лучших было признано мобильное приложение «КУРС», которое даёт сотрудникам возможность быстро и удобно пользоваться всеми HR-сервисами в формате 24/7. При этом для согласования документов используется электронная цифровая подпись.

В номинации «HR-проект года» второе место занял проект «Развитие soft skills в дистанционном формате: лучшие практики Сбербанка». В рамках проекта были реализованы модули, позволившие участникам существенно улучшить свои soft skills, которые являются основой успеха для любого сотрудника независимо от занимаемой позиции.

В номинации «Корпоративное обучение года» второе место заняла Школа дизайна Sber Design School. По мнению представителей Сбера, глубокое понимание дизайна в настоящий момент становится ключевой компетенцией для компаний, претендующих на лидерство.

Также в номинации «Корпоративная социальная ответственность года» в тройку лучших вошел проект Московского банка «Субботы Московского Школьника». Проект был инициирован Департаментом Образования и науки г. Москвы, и Сбер одним из первых стал частью этой инициативы, взяв на себя организацию экспертных мастер-классов по soft и digital навыкам для более чем 2500 школьников.

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