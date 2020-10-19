Два землетрясения в три балла произошли в Сибири в ночь на понедельник

В Кемеровской области и Республике Тува зарегистрированы подземные толчки магнитудой 3,1 и 3,5 балла соответственно. В Кузбассе землетрясение произошло в ночь на понедельник, 19 октября, а в Туве – вечером в воскресенье, 18 октября.

О сейсмических происшествиях сообщили в Единой Геофизической службе РАН.

Землетрясение в Кемеровской области произошло в 00:42 по московскому времени. Координаты его эпицентра – 53.79 градуса северной широты и 86.63 градуса восточной долготы.

Подземные толчки в Туве случились в 19.24 по московскому времени. Их эпицентр имел координаты 51 градус северной широты и 91.66 градусов восточной долготы, здесь интенсивность сотрясения составила 4,1 балла.

Как сообщают в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН, толчки в Кузбассе имеют техногенный характер и связаны с интенсивными горными работами, которые проводятся в регионе. В Туве же, по данным специалистов, высокая сейсмическая активность сохраняется с конца 2011 года.

Напомним, в ночь на 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5-6 баллов.

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