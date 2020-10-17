200 новосибирских пассажиров без масок не пустили в метро

В Новосибирске подвели итоги рейдов по соблюдению «масочного» режима на общественном транспорте в областном центре, Бердске и Искитиме.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, контрольные мероприятия проходили с 14 по 16 октября. На соблюдение «масочного» режима проверялись станции метро в Новосибирске, а также остановки общественного транспорта в Бердске и Искитиме. Был составлен ряд протоколов об административных правонарушениях в отношении как пассажиров, так и перевозчиков, допустивших проезд без масок. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслава Невежина, ситуация с соблюдением санитарных мер в период пандемии в Бердске за последнее время «не изменилась к лучшему». Теперь бердских перевозчиков соберут в местной администрации для профилактической беседы. Что касается новосибирского метрополитена, 200 человек без масок за дни профилактических мероприятий не пустили в метро.

По данным оперативного штаба на утро 17 октября в Новосибирской области зарегистрировано 14 тыс. 830 случаев заболевания COVID-19 (+135 за минувшие сутки), в том числе у 931 ребенка. 12 тыс. 977 человек выписаны с выздоровлением (+88 за сутки). Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 45 лет и 73 года, и женщины в возрасте 66 лет, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 524 человека.

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