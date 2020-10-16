В Новосибирской области формируются конкурсные комиссии по отбору будущих глав муниципальных образований. Уже готов список членов комиссий от регионального правительства для четырех районов.

В октябре появился список членов конкурсных комиссий от правительства Новосибирской области по отбору кандидатур на должность глав Мошковского, Барабинского, Краснозерского и Болотнинского районов. Соответствующие постановления фигурируют на официальном сайте регионального правительства среди остальных нормативно-правовых актов.

От губернатора во все четыре комиссии вошли руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Валентина Дудникова и заместитель председателя правительства Новосибирской области, глава минрегионполитики Игорь Яковлев.

Кроме них, в комиссии по Мошковскому району – министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко и вице-спикер Заксобрания Валерий Ильенко.

В комиссию по Барабинскому району региональные власти назначили главу министерства ЖКХ и энергетики Дениса Архипова и депутата Заксобрания Олега Иванинского.

В Краснозерский район областная администрация делегирует министра сельского хозяйства Евгения Лещенко и парламентария Дениса Субботина, а в Болотнинский район – министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова и депутата ЗС Валерия Ильенко.

Напомним, в начале этого года исполняющим обязанности главы Мошковского района стал единоросс, бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Субботин. Глава Барабинского района Евгений Бессонов ушел в отставку в сентябре этого года, и.о. руководителя районной администрации – Игорь Кутепов. Александр Баев досрочно сложил полномочия главы Краснозерского района в мае 2020-го, сейчас он руководит управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области. Районной администрацией в качестве и.о. руководит бывший заместитель Баева Оксана Семенова. И.о. главы Болотнинского района – Елена Иванова.

Прямые выборы глав муниципальных образований практически по всей Новосибирской области отменены в 2015 году. Кандидаты проходят конкурсный отбор.

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