По результатам исследования аналитиков «МТС Кассы», среди новых малых бизнесов, открывшихся в Новосибирске в сентябре лидируют отрасли общепита, продуктовые и цветочные магазины.

Исследование, основанное на данных «МТС Кассы», показало, что четверть от всех новых компаний, открытых в Новосибирске, приходится на две категории: ресторанный бизнес и продуктовый ритейл.

В начале делового сезона к онлайн-кассе от МТС чаще всего подключались компании из сферы услуг – на нее пришлось 45% всех новых подключений. 13% из них составили это индивидуальные предприниматели и компании, занятые в сфере ресторанного бизнеса, 9% – цветочные лавки, 8% – кондитерские. Замыкают новосибирский список популярных категорий нового бизнеса из сеновый бирвисной сферы строительные услуги – 7% и услуги сантехников – 3%.

В сфере торговли самыми популярными типами нового бизнеса в сентябре, кроме продуктовых, оказались магазины автозапчастей — на них пришлось 6% от всех новых подключений к «МТС Кассе» в Новосибирске. Этот город стал единственным миллионником, где продажа автозапчастей вошла в топ-10 самых популярных бизнесов.

То, что кондитерские и пекарни вошли в десятку самых популярных новых бизнесов, сильно выделяет Новосибирскую область на фоне соседей – подчеркнули аналитики МТС. Кроме Новосибирска, данный тренд имел место только в Москве. И это не единственное сходство между новосибирскими и московскими трендами. Предприниматели из Москвы в сентябре также чаще выбирали для начала своего бизнеса рестораны и кафе – 17% от общего числа новых подключений в регионе, продуктовые магазины – 9%.

В целом по России самыми популярными категориями стали торговля продуктами питания – 13%, ресторанный бизнес – 10% и продажа одежды – 8%. Чуть с меньшей долей от общего числа бизнесов открылись магазины нижнего белья – 5% и одежды – 5%.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.