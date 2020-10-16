За первый год на NASDAQ акции Freedom Holding Corp, торгующейся под тикером FRHC, выросли на 89%. Капитализация холдинга, частью которого является российская ИК «Фридом Финанс», за это время превысила 1,5 млрд долларов.

«Континент Сибирь» уже писал о том, что Freedom Holding Corp. стал первым брокером из СНГ, получившим листинг на ведущей американской бирже NASDAQ. В момент запуска цена за бумагу холдинга составляла $14,42. На 15 октября 2020 года стоимость акции FRHC увеличилась почти вдвое, поднявшись выше отметки $27,24.

Крупнейшими держателями акций Freedom Holding Corp, по последним данным, являются Blackrock, Goldman Sachs, Renaissance, Bank of America, Arrowstreet, Allianz SE, Bank of America, Citigroup и другие гиганты финансовой индустрии.

Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). По результатам 2020 фискального года, завершившегося 31 марта 2020 года, чистая прибыль Freedom HoldingCorp. достигла $22 млн, увеличившись на $15 млн в сравнении с прошлым годом. Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций (58 млн штук), за этот же период возросла до $0,38. Активы и обязательства на 31 марта 2020 года также показали рост на $102,6 млн.

«Мы очень рады, что у нас расширилась институциональная инвесторская база в США и появились новые интересные акционеры. Существенно возрос объем торгов на бирже с момента листинга. Сейчас мы имеем хороший потенциал для дальнейшего привлечения капитала, – комментирует глава совета директоров Freedom Holding Corp Тимур Турлов. – В целом это был непростой, но позитивный и интересный для нас год».

По итогам первого квартала 2021 фискального года, окончившегося 30 июня, чистая прибыль холдинга увеличилась до $24,3 млн. Прибыль на акцию выросла с $0,14 годом ранее до $0,42. Активы холдинга увеличились на $716 млн в сравнении с 31 марта 2020 года. Количество счетов в дочерних компаниях холдинга превысило 152 тыс., из них 12 тыс. – в первом квартале отчетного года.

Минувшим летом Freedom Holding Corp. объявил о двух крупных приобретениях. В июле холдинг купил 100% акций АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» – одного из старейших брокеров на российском фондовом рынке. Эта сделка позволила российскому подразделению холдинга усилить свои позиции на рынке и нарастить клиентскую базу. В сентябре ИК «Фридом Финанс» заняла восьмое место в рейтинге крупнейших брокеров России на Мосбирже, число клиентов компании превышает 76 тыс.

В августе казахстанская часть холдинга АО «Фридом Финанс» объявила о приобретении 100% простых акций банка Kassa Nova, принадлежащих АО ForteBank. Сделка будет завершена после получения одобрения антимонопольного органа и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, а также после выполнения сторонами условий сделки.

Кроме NASDAQ на сегодняшний день акции Freedom Holding котируются на Санкт-Петербургской бирже (SPB) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Петербургская биржа запустила торги акциями Freedom Holding Corp. практически одновременно с NASDAQ – 16 октября 2019 года. За этот период цена акции холдинга на российской бирже выросла на 104,7%. На Казахстанской бирже акции Freedom Holding Corp. начали торговаться 4 февраля 2019 года по цене 3194 тенге за бумагу. На сегодняшний день они подорожали на 269,8%.

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