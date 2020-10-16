Центры соцподдержки для пенсионеров и малоимущих работают в Новосибирской области в разгар коронавируса

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области напомнили о мерах социальной поддержки, которая действует в регионе во время борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям и маломобильным гражданам в регионе работает телефон горячей линии. Звонить можно по номеру 8-800-100-00-82.

Информация, поступившая по телефону, направляется в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства. Специалисты обрабатывают заявки и вместе с представителями волонтёрского корпуса приобретают для обратившегося продукты и лекарства, а также собирают необходимые документы.

Каждый волонтёр проходит обязательный инструктаж и имеет аккредитационный бейдж с контактными данными. Всего в регионе их работает порядка 500.

Также в Новосибирской области проходят благотворительные акции для незащищённых групп населения. Их министерство труда и соцразвития проводит вместе с коммерческими компаниями и общественными организациями. Пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям доставляют наборы продуктов и бытовой химии.

Во время Декады пожилых людей специалисты министерства вместе с сетью магазинов «Магнит» провели акцию — ветеранам Великой Отечественной войны доставили 14 тысяч продуктовых наборов. Среди получателей – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники фашистских лагерей.

В региональном правительстве подчеркнули: особое внимание в Новосибирской области уделяется пожилым людям и инвалидам, проживающим в социальных учреждениях. В 11 домах престарелых и ветеранов региона числятся более четырёх тысяч пожилых людей и инвалидов. С учетом эпидемиологической обстановки там действует режим ограничений. Все стационары закрыты для посетителей.

Специалисты напомнили, что центры социальной поддержки населения работают в штатном режиме, однако во избежание скопления людей рекомендуется предварительно записаться на приём. Информация с контактными данными центров размещена на сайте министерства.

Ранее сообщалось о том, что больных коронавирусом в Новосибирской области планируется бесплатно снабдить лекарствами.

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