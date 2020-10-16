В будущий парк в пойме Каменки добавят общественную парковку

Власти Новосибирска сохранят общественную парковку в Дзержинском районе и включат ее в территорию парка в пойме реки Каменки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, архитекторы определили границы земельных участков, которые должны быть включены в будущий парк в пойме Каменки. Сейчас это 8 обособленных участков общей площадью 22 га, расположенных в разных территориальных зонах. По словам начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Виталия Столбова, территория учтена в материалах изменений в генплан, что позволит уже предстоящей весной сформировать общий земельный участок и отнести его к одной территориальной зоне для организации единого парка. «Часть территории – перспективный створ улицы Фрунзе и участок, на котором предусмотрено размещение очистных сооружений. Ни в коем случае эти территории не должны выпадать из благоустройства», — отметил Виталий Столбов.

При обсуждении территории будущего парка ранее возникали споры вокруг автостоянки площадью 0,47 га у многоквартирного дома на улице Адриена Лежена,17 для жителей микрорайона. Градоначальник Анатолий Локоть внес предложение в Совет депутатов города Новосибирска с тем, чтобы парковка была сохранена и внесена в территорию будущего парка. В итоге принятое ранее решение об отнесении парковки к жилой зоне было отменено, ей будут пользоваться местные жители и гости парка.

Будущий парк в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, улиц Есенина, Трактовой, Волочаевской включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» приоритетного национального проекта «ЖКХ и Городская среда». До конца 2020 года запланирована доработка дизайн-проекта и уточнение концепции комплексного благоустройства территории, которая в обязательном порядке будет вынесена на общественное обсуждение. В 2021 году планируется разработать проектно-сметную документацию и провести государственную экспертизу. Работы по благоустройству начнутся в 2022 году.

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