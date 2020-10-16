Ощущается как +6: новосибирцы не почувствуют обещанного потепления в субботу

Данные синоптиков о погоде на выходные разнятся, однако часть специалистов считает, что в субботу в Новосибирской области воздух прогреется до +13 градусов. При этом ощущаться такая температура будет как +6…+7 градусов.

По данным Новосибирского гидрометцентра, в субботу, 17 октября, ночная температура в регионе составит +3…+8 градусов, местами до -3. Днём ожидается +5…+7 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, однако местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

В воскресенье, 18 октября, синоптики прогнозируют +4…+9 днём и такую же температуру ночью. При этом в ночное время по северо-западу воздух может остывать до -2 градусов. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду.

И в субботу, и в воскресенье местами ожидаются небольшие дожди.

А вот «Яндекс.Погода» обещает внезапное потепление. По данным сервиса, в субботу, 17 октября, днём будет +11…+13 градусов, ночью прогнозируется такая же температура. Однако ощущаться она будет как +6…+7 градусов, причём как ночью, так и днём.

В воскресенье, 18 октября, сервис «Яндекса» обещает +4…+5 градусов днём и 0…+2 ночью. При этом ощущаться такая температура будет как -5…-6 градусов.

На ресурсе также появилась информация о погоде в ноябре. Так, в первые две недели месяца, по предварительным данным, дневная температура будет колебаться от +2 до -8, а ночная – от +1 до -9 градусов. Отрицательная температура в регионе установится уже 4 числа. Далее она будет колебаться от -1 до -8 днём и от -2 до -10 ночью, постепенно снижаясь.

Ранее сообщалось о том, что холодная погода в Новосибирской области окончательно установится в октябре.

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