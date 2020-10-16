Московская биржа официально презентовала маркетплейс «Финуслуги», который, по заявлению организаторов, стал первой экстерриториальной финансовой платформой, где продавцы и потребители финансовых услуг могут заключать договора вне зависимости от места физического присутствия. Пока сервис доступен не по всей стране и в числе регионов, где он уже работает, оказалась и Новосибирская область.

«Житель одного региона сможет открыть вклад в любом другом регионе, если предложение покажется ему выгодным. Банки, в свою очередь, получают возможность привлекать новых клиентов по всей России без необходимости открывать новые отделения», — прокомментировали в Мосбирже сообщение о релизе продукта.

На сегодняшний день к платформе подключено шесть банков, часть которых в Новосибирской области не имеет физических офисов. Это «Банк Жилищного Финансирования», банк «Держава», Металлинвестбанк, «РЕСО Кредит банк», СКБ-банк и «Центр-инвестбанк». О готовности присоединиться официально сообщил также банк ДОМ.РФ. Представители Московской биржи сообщили о том, что к концу года число подключенных банков будет доведено до 16 и что в их число войдут такие крупные участники рынка, как Газпромбанк и Совкомбанк.

Интерфейс главной страницы «Финуслуг» напоминает раздел сравнения вкладов на портале «Банки.ру», с той разницей, что здесь можно не только узнать условия, но и заключить договор, не покидая сайта. Правда для этого требуется не только зарегистрироваться на маркетплейсе, но и привязать свой профиль к учетной записи на портале «Госуслуги».

Сейчас из всех банковских услуг на маркетплейсе предлагаются только вклады на различные сроки и суммы со ставками между 3,5 и 6,5% — последний вариант доступен только в одном банке и только на 10 лет. В дальнейшем оператор планирует подключить такие сервисы, как оформление ОСАГО, покупку облигаций федерального займа для населения, кредитные договоры и другие продукты. А в список резидентов платформы, помимо банков, могут войти также страховые и управляющие компании.

Напомним, что Закон об операторах финансовых платформ вступил в силу в июле 2020 года, а 27 августа Центробанк включил в реестр операторов и Московскую биржу.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.