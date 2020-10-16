Альфа-Банк заплатит клиентам вдвое больше за продвижение «Альфа-Карты»

Альфа-Банк начал платить клиентам вдвое больше за рекомендации. Теперь по программе «Заработай на Альфа-Банке» клиенты получают по 1000 рублей за каждого приглашенного друга.

В мае 2020 года стартовала программа «Заработай на Альфа-Банке». По условиям проекта клиент Альфа-Банка может порекомендовать друзьям свой банк и отправить им ссылку для оформления бесплатной дебетовой «Альфа-Карты». Как только друг совершит первую покупку, оба получат по 1000 рублей, а также примут участие в ежемесячном розыгрыше 100 000 рублей. Выигрыш выплачивается и клиенту, и его другу: по 100 000 рублей каждому. Те, у кого еще нет дебетовой карты, могут оформить Альфа-Карту Visa на промо-странице — и получить 1000 рублей после первой покупки.

Удвоение вознаграждения действует с 15 октября по 30 ноября 2020 года. Узнать подробности и начать зарабатывать на рекомендациях можно на странице https://alfabank.ru/lp/retail/friends/.

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