Главу Толмачевского сельсовета отправили под домашний арест

Новосибирский районный суд отправил почти на два месяца под домашний арест главу Толмачевского сельсовета Николая Захарова, который подозревается в превышении полномочий при продаже земельных участков.

Как сообщили в Новосибирском районном суде, по ходатайству следствия Николай Захаров был отправлен в пятницу под домашний арест на 1 месяц и 25 суток, по 9 декабря текущего года. У чиновника есть трое суток на то, чтобы обжаловать постановление.

Напомним, глава Толмачевского сельсовета является фигурантом уголовного дела по части второй ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2019 году чиновник незаконно продал по результатам аукционов пять земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Общая площадь участков превысила 3 тыс. кв. м. Эти участки, с основным видом разрешенного использования под строительство зданий и сооружений, в соответствии с Земельным кодексом РФ могли быть предоставлены только путем проведения аукциона на право заключения договора аренды.

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