Всего на два больше: рост числа коронавирусных больных замедлился в Новосибирской области

По данным на утро 16 октября, за сутки в Новосибирской области коронавирусом заболело 129 человек. Это на два больше, чем днём ранее и на девять – чем позавчера. Всего в регионе зарегистрировано 14 695 случаев инфекции, в том числе 920 – у детей.

Как сообщили в оперативном штабе по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, в течение суток в регионе выздоровело 92 пациента, а всего – 12 889. Скончались шестеро – мужчины 53 и 57 лет и женщины в возрасте 47 лет, 51 года, 58 лет и 69 лет. Всего от заболевания умерли 519 жителей региона.

Между тем, 15 октября суточный прирост заболевших в регионе составил 127 человек, а 14 октября – 120. Это при том, что с начала октября прирост ковидных пациентов начал превышать максимальные показатели заболеваемости первой волны эпидемии.

По данным пресс-службы полпреда РФ в СФО, за последний месяц ежедневное количество инфицированных в регионах Сибири выросло с 500 до 1400 человек, то есть, почти в три раза. 15 октября суточное число заражённых коронафирусом в Сибирском федеральном округе составило 1419 – это максимальный показатель за всё время эпидемии. Всего в сибирских регионах с начала распространения инфекции заболело 127 тыс. человек.

16 октября в Алтайском крае выявлен 181 новый случай заболевания (всего 16 039), выздоровело 167 человек (всего 13 785), умерли 8 пациентов, из них пятеро – непосредственно от коронавирусной инфекции (всего 625). В Кузбассе 176 новых заболевших (всего 12 761), 128 выздоровели (всего 8669), скончались четверо (всего 165).

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