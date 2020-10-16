У чиновников новосибирской мэрии будет меньше служебных автомобилей

На очередной встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о планах оптимизировать автопарк мэрии. Число служебных машин горадминистрации уже начали сокращать.

Анатолий Локоть подтвердил информацию от журналистов, что сейчас в автопарке муниципалитета 415 легковых машин. При этом он сообщил, что это число будет в ближайшее время уменьшаться.

«Мы начали планомерное уменьшение автопарка, перевели часть сотрудников от обслуживания персональными автомобилями на дежурные машины, (есть и) другие варианты», — сказал мэр на пресс-конференции 16 октября.

Локоть пояснил, что оптимизация автопарка связана в том числе со сложностями содержания большого количества машин. Глава муниципалитета также подчеркнул, что, когда он вступал в должность, за мэром числилось три автомобиля, сейчас же в его распоряжении лишь одна служебная «легковушка».

Напомним, в 2012 году начальника УГИБДД Омской области заподозрили в том, что он заправлял личный автомобиль служебным бензином.

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