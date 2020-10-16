Коммунальные сети СО РАН передадут городу и региону

Власти Новосибирска и Росимущество приняли решение о новых владельцах систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся сейчас на балансе Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Как сообщили в пресс-службе Территориального управления Росимущества в Новосибирской области, коммунальные сети СО РАН будут переданы в собственность Новосибирской области, Новосибирска и федеральным организациям, в том числе ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ»). До момента передачи сетей, во избежание аварийных ситуаций, будет заключен договор на их обслуживание со ФГУП «УЭВ». Это госпредприятие обслуживало сети ранее, теперь его руководство подготовило предложения по распределению инженерных сетей в зависимости от конечных пользователей ресурсов.

Напомним, ранее состояние инженерных сетей СО РАН стало предметом спора между академиками и коммунальщиками. Академик, председатель совета по развитию Новосибирского научного центра (ННЦ) Николай Диканский заявил о «катастрофическому росту объемов задолженности» за два года работы ФГУП, выступив против возможной приватизации госпредприятия. «ФГУП «УЭВ» должен получить статус бюджетной организации или передан в муниципальную собственность города или области как имущественный комплекс в виде целостной организации без неминуемого дробления, ликвидации или перепродажи при предполагаемой приватизации», — считает Николай Диканский.

Директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко, в свою очередь, указал на результаты работы предприятия, добавив, что нарастить их не позволяет «существующая организационно-правовая форма предприятия». «Руководство ФГУП «УЭВ» продолжает искать выход из сложившейся ситуации. Важно и погасить долг за газ, и сохранить имущественный комплекс предприятия. Акционирование – наиболее реальный вариант решения стоящих задач», — пояснил Дмитрий Бурденко.

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