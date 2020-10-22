Российское представительство британской марки Bentley в октябре в Москве торжественно представило новое поколение люксового внедорожника Bentayga, стоимость которого начинается с отметки в 14,9 млн рублей.

Напомним, что первое поколение Bentley Bentayga вышло на рынок в 2015 году. Для британской марки, входящей в состав немецкого концерна Volkswagen, этот автомобиль был своего рода экспериментом. С одной стороны, основной объем продаж премиум-брендов Audi, BMW и Mercedes-Benz в России уже далеко не первый год приходится именно на внедорожную линейку. Не говоря уже об успехе Porsche Cayenne, появившемся в далеком 2002 году. Тем не менее, запуск собственного внедорожника для такой марки, как Bentley, несомненно, был вызовом. В компании очень щепетильно подошли к вопросу, не имея прав на ошибку.

Концепция, заложенная в первом поколении Bentayga, заключалась в том, чтобы предложить максимально возможную функциональность. В автомобиле попытались сочетать роскошь автомобилей представительского класса, динамику моделей Gran Turismo, вместительность семейного автомобиля и, конечно, возможности внедорожника. В результате, как сказал на презентации модели глава марки Bentley в России Кристиан Шлик, в автомобиле были гармонично переплетены «многовековая история и прогрессивная современность».

Новый внедорожник Bentayga претерпел немалые изменения — как снаружи, так и внутри. Внешне автомобиль теперь выглядит еще более элегантно и стал еще более созвучным моделям Flying Spur и Continental GT. Массивная матричная решетка радиатора теперь расположена более вертикально, а дизайн новых интеллектуальных светодиодных матричных фар, стилизованных под граненый хрусталь, демонстрирует фирменный стиль марки. Дизайн задней части автомобиля также был полностью переработан: модель получила новую широкую крышку багажного отсека с встроенными фонарями. Для достижения исключительной чистоты линий дизайнеры перенесли номерной знак ниже к бамперу.

Выполненный вручную салон модели тоже подвергся переосмыслению. Самые значительные изменения, позволившие сформировать современный вид интерьера, были реализованы в обивке дверей и рулевого колеса, а также центральной консоли и панели приборов.

Более современный облик салона формирует увеличенный сенсорный 10,9-дюймовый дисплей высокого разрешения с антиотражающим и антибликовым покрытием и усовершенствованным сенсором, расположенный по всей ширине центральной консоли.

Роскошь салона подчеркивают темная отделка с ромбовидным рисунком и эффектом матового алюминия и два новых для Bentayga варианта шпона с горизонтальным рисунком.

В распоряжении пассажиров заднего ряда сидений — планшет с увеличенным сенсорным экраном и дистанционным управлением. Экран диагональю 5 дюймов обладает улучшенной современной графикой и повышенной производительностью. Среди многочисленных возможностей дистанционного управления — подогрев задних сидений и функция массажа, работа с информационно-развлекательной и навигационной системами, изменение декоративной подсветки и управление шторками.

Под капотом автомобиля располагается высокопроизводительный бензиновый двигатель V8, оснащенный двумя турбокомпрессорами. В сочетании с 8-ступенчатым автоматом он развивает 550 л. с. В итоге разгон до 100 км/ч занимает у автомобиля всего 4,5 секунды, а максимальная скорость — 290 км/ч.

Что касается бездорожья, то простым поворотом переключателя водитель может выбрать один из восьми доступных режимов работы системы Drive Dynamics Mode — четыре для дорог и четыре для бездорожья, что позволяет подобрать настройки для любых условий движения.

Стоимость Bentayga начинается с отметки в 14 923 000 рублей. В салонах официальных дилеров он появится уже в этом году. По данным «Автостат Инфо», за 3 квартала 2020 года в Сибири было зарегистрировано 3 новых автомобиля Bentayga против 6 годом ранее.

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