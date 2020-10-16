Новый детсад откроется в одном из самых густонаселённых микрорайонов Новосибирска в ноябре

В новосибирском микрорайоне «Акатуйский» в ноябре откроется второй корпус детского сада №89 на 165 мест. Учреждение начнёт принимать дошкольников, когда будут решены все вопросы с документацией.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска со ссылкой на мэра Анатолия Локтя, новый детсад построен в рамках федеральной программы национального проекта «Демография». Глава муниципалитета отметил, что микрорайон «Акатуйский» — один из самых густонаселённых в городе, а потому активное возведение дошкольных учреждений здесь особенно важно.

«Жилмассив «Акатуйский» развивается активно, здесь много молодёжи и, соответственно, детей. Поэтому потребность в детских садах высокая. Данное учреждение рассчитано на 165 мест. Все путёвки розданы, родители ждут с нетерпением открытия. В ноябре садик уже будет готов принимать ребятишек», – цитируют в мэрии Анатолия Локтя.

В этом году в Новосибирске построят 10 детских садов. Три из них уже сданы в эксплуатацию, два находятся в стадии приёмки. Ещё пять учреждений будут введены до нового года.

Строительство второго корпуса детского сада № 89 началось в 2019 году. Сметная стоимость объекта – 233 млн руб. В здании три этажа, на каждом разместятся по три группы – всего их будет девять. Две группы предназначены для детей ясельного возраста.

По словам заведующей МКДОУ № 89 Елены Марченко, в садике созданы театральная студия, научная мастерская, студия прикладного дизайна, а также спортивно-оздоровительные секция. Посещать дополнительные занятия смогут все воспитанники детского сада, в том числе те, кого родители приводят в первый корпус.

Строительство социальных объектов в микрорайоне «Акатуйский» продолжится и дальше. В планах властей возведение ещё двух детских садов и одной школы.

Ранее сообщалось о том, что в новосибирском микрорайоне «Родники» открылась школа для подготовки юных инженеров.

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