По данным Банка России, в большинстве регионов страны рост цен с началом осени замедлился почти по всем категориям, за исключением непродовольственного сегмента, где доля импорта все еще велика. При этом годовая инфляция продолжает ускоряться, и сильнее всего это заметно в Сибири, где рост цен до августа отставал от среднероссийского, но уже в сентябре обогнал его. Что послужило этому причиной и какие товары и услуги разогнали инфляцию сильнее всего, разбирался «Континент Сибирь».

Сибирь впереди России всей

Банк России выпустил новый аналитический комментарий относительно цен и инфляции в сентябре 2020 года. За этот месяц прирост потребительских цен, с поправкой на сезонность, снизился с 0,38% до 0,25%. «Ограничивающее влияние на инфляцию оказывали растущее предложение продовольствия, сдержанный спрос, низкие темпы роста регулируемых цен на отдельные услуги. Проинфляционное влияние было связано преимущественно с ослаблением рубля, отражавшимся в первую очередь на ценах на непродовольственные товары», — говорится в официальном сообщении Банка России.

В среднем по стране годовая инфляция увеличилась на 0,09 п. п., до 3,67%, в том время как Сибирский федеральный округ за месяц накрутил сразу 0,2 п. п. и покинул категорию с «инфляцией ниже среднего». Среднесибирский показатель по итогам сентября составил 3,69%. Почему так получилось? Центробанк называет две ключевые причины. Первая — быстрый рост цен на отдельные группы продовольственных товаров (в первую очередь овощей). Вторая — непродовольственный импорт, цены на который до сентября сдерживались за счет имеющихся запасов. Здесь эффект от падения курса рубля наложился на «разморозку» некоторых отраслей мировой экономики после карантина — например, автопрома в странах Азии, который только сейчас выпустил на рынок новые модели, запланированные на 2020 год.

В сентябре ускорение инфляции наблюдалось в семи из десяти регионов округа — исключение составили республики Алтай, Тыва и Алтайский край. Наибольший уровень инфляции отмечался в Республике Хакасии по причине низкой самообеспеченности продовольствием. Наименьший уровень инфляции в округе показал Красноярский край, что во многом обусловлено наиболее мягкой ценовой политикой предприятий сферы услуг.

Продовольствие: как фрукты поменялись с овощами

В предыдущем отчете регулятора, где подробно разбирались августовские цены, аналитики отметили удешевление овощей в сибирских регионах, которое стало одним из сдерживающих инфляцию факторов. Причин много: завершившийся дачный сезон, выбросивший на рынок свежий урожай, теплая погода в большинстве сибирских регионов, позволившая раньше провести посевную и уборочную кампанию и наполнить прилавки капустой и картофелем. В то же время существовала вероятность роста цен на фрукты из-за возможного возобновления изоляции южных стран, вызванного второй волной карантина. Однако этого не случилось, урожай яблок, груш и некоторых других фруктов оказался хорошим, и цены на эти группы товаров снизились — в некоторых регионах на 16–17%. А вот огурцы и помидоры заняли ведущие проинфляционные места — из-за роста закупочных цен их стоимость в сентябре выросла на 32–42%.

В целом, по данным «Новосибирскстата», в сентябре сильнее всего подешевела именно плодоовощная продукция: помидоры за месяц подорожали на 41,7%, в то время как картофель подешевел на 34,5%. Весь сегмент потерял в цене за месяц 6,5%. В Томске на первые места по снижению цен в сентябре вышли морковь (–33,9%) и капуста (–22%), а самым подорожавшим овощем стал огурец (+40,5%).

Несколько иная картина наблюдается в восточной Сибири: Хакасия и Красноярский край из-за пасмурной погоды и перенасыщения почвы влагой не смогли получить хороший урожай картофеля и лука, и в итоге они в сентябре стали стоить дороже.

Особое место в округе у Республики Тыва, которая специализируется на продуктах животноводства. В течение года республика занимала по темпам инфляции (особенно продовольственной) одно из ведущих мест, но в августе рост предложения по мясу, молоку и другим продуктам затормозил рост цен в регионе, даже несмотря на рост стоимости непродовольственных товаров, особенно услуг. В сентябре показатели сдвинулись в исходное положение — продовольственная инфляция ускорилась (подорожали овощи, яйца), а непродовольственные товары и услуги снова замедлились. В итоге в Тыве уменьшилась инфляция с 4,3% до 4,1%.

Сахар подорожал у всех — сказалось снижение производства сахарной свеклы по сравнению с 2019 годом.

Если сравнить цены на продукты в сибирских городах, самыми дорогими Росстат назвал Новосибирск и Иркутск, а самые доступные продтовары оказались в Барнауле, Омске и Кемерове. Однако по стоимости всей потребительской корзины «дорогой» Иркутск обошел столицу Алтайского края. Вообще в Алтае динамика цен на продовольствие, в отличие от многих соседей, почти не изменилась, несмотря на хороший урожай. Так, в регионе ускорился годовой рост потребительских цен на питьевое молоко при уменьшении объема производства. Это было связано с тем, что фермеры сократили предложение из-за снизившихся закупочных цен. Зато в Барнауле, в отличие от Новосибирска, снизились цены на яйца, благодаря поставкам из других регионов.

В августе в Новосибирске главным драйвером продовольственной инфляции стало долгожданное открытие общепита, стимулировавшее спрос. В сентябре продовольственная инфляция в годовом выражении ускорилась, но незначительно. «В регионе заработал новый фермерский рынок, в сентябре возобновили свою работу сельскохозяйственные ярмарки, где можно купить местные продукты без наценки посредников. Благодаря этому замедлился рост цен на молочную продукцию, творог и говядину, а свинина подешевела в годовом выражении сильнее, чем в августе», — прокомментировала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. Также в Новосибирске замедлилось снижение цен на мясо птицы: издержки птицефабрик из-за подорожавших импортных кормовых добавок и ветеринарных препаратов.

В Западной Сибири во многих регионах выросли цены на яйца — причиной этого стала вспышка птичьего гриппа на Омской птицефабрике в сентябре.

Непродовольственные товары: машины все-таки доехали

В сентябре разница между продовольственной и непродовольственной инфляцией выросла еще сильнее. После некоторого оживления спроса в июле-августе, обусловленного снятием карантинных мер, в сентябре потребительская активность ослабла. В том числе и по причине того, что денег у людей стало меньше — тот же Росстат отмечает снижение реально располагаемых доходов населения с начала года на 8%.

Конечный спрос сдерживал также и повышение цен производителей непродовольственных потребительских товаров даже на фоне снижения курса рубля.

Восточные регионы Сибири (Иркутск, Красноярск, Кемерово) в числе проинфляционных факторов указывают рост цен на автомобили. Реализация отложенного спроса за счет переориентации покупателей на вторичный авторынок привела к подорожанию подержанных импортных авто. В то же время падение спроса сибиряков на одежду и обувь привело к замедлению роста цен в этой категории.

Красноярцы также отметили повышение в сентябре спроса на жилую недвижимость и домашнюю обстановку, что привело к ускорению роста цен на мебель, но в том же Новосибирске августовский прирост цены стройматериалов начал спадать.

Во многих сибирских регионах аналитики отметили рост продаж золота и ювелирных изделий, связав это с двумя ключевыми факторами. Во-первых, нестабильность в мировой экономике стимулирует вкладывать средства в «твердые» активы, т. е. драгметаллы. Во-вторых, спрос на украшения был связан с открытием загсов вместе с другими предприятиями сферы услуг.

В целом по непродовольственным товарам картина в разных регионах достаточно схожая, но есть и исключения — так, Омская область отметила быстрый рост цен на дрова, вызванный истощением одного из газоконденсатных месторождений северных районов. Котельные и частные дома вынуждены были вернуться к печному отоплению, пока не будет построен новый магистральный газопровод.

С увеличением числа простудных заболеваний и ожиданий второй волны пандемии ускорился рост цен на медицинские приборы и препараты: термометры, аппараты для измерения артериального давления, комбинированные анальгетики, аспирин и другие. Тем не менее, правительство еще в сентябре выпустило постановление, ограничивающее быстрый рост цен на медицинские товары.

Кому нужны услуги

В среднем по округу годовая инфляция в сфере услуг в округе составила в сентябре 2,6% после 2,7% в августе. В целях стимулирования спроса после снятия ограничений в большинстве регионов округа предприятия культуры отказались от повышения цен на свои услуги, в отличие от прошлого года.

Главным антиинфляционным драйвером большинство сибирских регионов назвали транспортные услуги — железнодорожные и авиаперевозки. В конце лета, когда были открыты границы, возник сильный рост спроса на авиаперелеты, вызванный в том числе снижением стоимости билетов, а также работой лоукостера. В сентябре снижение цен ускорило закрытие курортного сезона.

В августе в ряде регионов имел место всплеск цен на услуги онлайн-обучения, в сентябре он слегка угас, и в итоге учебные заведения не стали повышать цены с началом учебного года, как они сделали год назад. Что касается медицинских услуг, слабая динамика спроса привела к снижению темпов прироста цен на физиопроцедуры, УЗИ, лечение зубов и другие подобные сервисы.

Продолжается рост цен и на услуги мобильной связи — операторы постепенно выводят из употребления архивные тарифы и повышают средний чек на существующих.

Все упирается в рубль?

Практически все тренды последних двух месяцев, перечисленные выше, так или иначе связаны с ослаблением российской валюты. С одной стороны, слабый рубль работает на руку экспортерам, о чем напомнил заместитель управляющего Отделением-НБ «Республика Алтай» Николай Трубачев. Его комментарий приводит Центробанк на своем сайте. Но в то же время это приводит к снижению предложения на внутреннем рынке — и удорожанию всего, что хоть как-то связано с импортом. То есть вообще всего. Что стоит ожидать от рубля и можно ли, опираясь на эти данные, предсказать динамику цен на ближайшие месяцы?

По мнению ведущего аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, слишком слабый рубль идет вразрез с интересами не только граждан, но и властей, поэтому власти будут рубль удерживать. «При избыточно слабом рубле резко возрастает волатильность на финансовых рынках и снижается уверенность потребителей и предпринимателей, что зачастую приводит к сокращению потребления и инвестиций. Негативный эффект уже становится соразмерен дополнительным выгодам, которые получают экспортеры и бюджет при слабом рубле. Поэтому такой вариант бьет мимо мишени. Похоже, что на текущий момент правительство больше заинтересовано в относительно стабильном рубле с условными границами 68–74 за доллар», — высказывается он.

Эксперт отмечает, что регулятор уже начинает принимать меры поддержки рубля, потихоньку выпуская на рынок валюту, полученную в ходе продажи Сбербанка. То есть «доллара по сто» в обозримом будущем можно не ждать.

Что же будет с инфляцией? По мнению экспертов Центробанка, в ближайшее время неоднородность в динамике цен на продовольственные и непродовольственные группы товаров в Сибири останется повышенной. Если регионы начнут снова вводить карантинные меры с целью сдержать вторую волну коронавируса (кое-кто их уже вводит), в первую очередь это ударит по сфере услуг — как и в прошлый раз.

Тем не менее, рост цен продолжит ограничиваться дезинфляционным влиянием сдержанного спроса. По итогам года показатель годовой инфляции в оставшиеся месяцы 2020 года может продолжать расти, и в итоге, если текущая денежно-кредитная политика будет сохранена, годовая инфляция составит 3,7–4,2%. В 2021 году ожидаемый диапазон составит 3,5–4,0% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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