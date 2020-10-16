В какие компании на рынке США вложиться и как поучаствовать в IPO

Вслед за одним из самых сильных падений на мировых фондовых рынках, который случился в марте 2020-го из-за первой волны пандемии коронавируса, началось быстрое восстановление цен акций.

Примечательно, что низкие цены активов привлекли миллионы новых инвесторов, по всему миру вырос объем розничных инвестиций. Даже в России с начала года число счетов физических лиц выросло почти на 3 млн. Что уж говорить про Америку, где на рынок хлынули десятки миллионов человек. Новые технологии и онлайн-брокеры упростили доступ обычных людей к торгам, что стало особенно важным на карантине.

В итоге частные инвесторы выкупили просадку рынка. Несмотря на весенний обвал, с начала года S&P 500 в плюсе на 5%, а с марта индекс вырос на 54%.

В числе основных драйверов рынка в США — монетарные и фискальные стимулы, низкие процентные ставки, рекордная недооцененность акций относительно облигаций, работа над вакцинами от коронавируса, восстановление ВВП и рынка труда. ФРС ожидает, что к концу года уровень безработицы составит не 9,3%, как предполагалось ранее, а гораздо меньше — 7,6%.

Одно из важных событий, которые произойдут осенью этого года в Штатах, — выборы президента США. Аналитики JPMorgan придерживаются точки зрения, согласно которой результат для рынка будет оптимистичным, независимо от того, станет президентом Дональд Трамп или Джо Байден. Вполне вероятно, что в случае прихода демократов к руководству страной будут повышены корпоративные налоги. В целом же смена президентов в Америке происходит регулярно, и этот факт не должен рассматриваться в качестве политического риска для рынка США.

На ситуацию на рынке будет по-прежнему влиять уровень ключевой ставки. ФРС сделала беспрецедентное заявление, что в ближайшие три года процентные ставки останутся на уровне, близком к нулю. Кроме того, регулятор продлил все программы экстренного кредитования. Тем самым Федрезерв пытается поддержать американскую экономику в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Ожидается, что базовая ставка однодневного кредитования будет находиться до 2024 года в диапазоне от 0% до 0,25%.

Мягкая кредитно-денежная политика разогревает фондовый рынок. Так, реальная доходность гособлигаций упала почти до –1%. Данный фактор стимулирует рост рынка акций, которые недооценены по сравнению с облигациями.

Что интересно сейчас для покупки на рынке США? Аналитики ИК «Фридом Финанс» советуют присмотреться к бумагам таких компаний «облачного» программного обеспечения и софта, как Salesforce, Workday, ServiceNow, Adobe, часть из которых входит в состав фонда ИПИФ «Лидеры восстановления».

Устойчивыми к изменениям на рынке в период всплеска коронавируса показали себя акции Unilever NV. Спрос на продукцию этой компании значительно не снизился, а широкий спектр товаров дает возможность компании адаптироваться к изменяющимся условиям.

Из-за режима самоизоляции продажи игр бьют рекорды, поэтому стоит также рассмотреть возможность инвестирования в акции таких компаний игрового сегмента, как Activision Blizzard, Electronic Arts.

Сектор здравоохранения выглядит особенно привлекательным в настоящее время, когда компании из фармацевтической отрасли работают над вакцинами от коронавируса. Johnson&Johnson, Eli Lilly and Company в числе компаний, чьи акции также стоит покупать.

Кроме того, все шансы восстановиться имеют сильные по балансу гостиницы. Так, стабилизация экономической ситуации открывает перед акциями Choice Hotels International, одной из крупнейших франчайзинговых гостиничных сетей в мире, большие перспективы роста. Восстановление компании идет более быстрыми темпами, чем у конкурентов: например, заполняемость номеров в гостиницах Wood Spring Suites составила во II квартале 69%, что выше среднего отраслевого показателя на 29%.

Способны улучшить свое положение также и крупные банки, которые в настоящее время недооценены, например, Bank of America и JPMorgan.

Что касается России, то Центральный банк РФ на последнем заседании сохранил ставку на уровне 4,25%. На среднесрочном горизонте Банк России видит экономический рост в диапазоне 2,5–4,5%. До конца года ожидается движение российского рынка, главным образом, в корреляции с внешними площадками.

Активный интерес российские инвесторы проявляют к американскому рынку: в первой половине сентября объем торгов иностранными акциями на российском рынке превысил объем торгов российскими акциями на 13%. Суммы средств, вложенные российскими участниками рынка в иностранные бумаги, за первую половину 2020 года выросли почти в 2,5 раза. Новые инвесторы предпочитают вкладывать средства в паевые инвестиционные фонды. Ведь это уже готовый портфель ценных бумаг, отобранный профессионалами, и поэтому для начинающего инвестора, не обладающего глубокими знаниями в финансовой сфере, приобретение ПИФа является прекрасной альтернативой вложениям в отдельные ценные бумаги. Возросшая популярность биржевых фондов подтверждается цифрами. Так, в 2020 году торговый оборот фондами вырос в три раза (до 60 млрд руб.), чистый приток средств в них с начала года составил свыше 22 млрд рублей. 13 БПИФов и два ETF были допущены к торгам в этом году.

Все большую популярность у российских инвесторов набирает участие в иностранных IPO (первичное размещений акций компании, выходящей на биржу), которое стало доступным благодаря ЗПИФ «Фонд первичных размещений». В ходе IPO акции часто растут на десятки и более процентов, у всех на слуху такие успешные размещения, как Alibaba (китайский интернет-гигант в области онлайн-торговли), Zoom (видеосервис для конференц-связи), Lyft (сервис «народного» такси). Но на рынок выходит и много малоизвестных пока компаний. Покупка ПИФа позволяет не разбираться в каждой из них, а довериться профессиональному управляющему и экспертам, которые подбирают IPO для фонда.

Торги паями «Фонда первичных размещений» осуществляются как на Санкт-Петербургской бирже (в долларах), так и на Московской (в рублях). В состав этого фонда входят IPO перспективных компаний США, которые решили привлечь средства для развития на рынке. Из недавних интересных историй отметим онлайн-платформу для фрилансеров по всему миру Fiverr International Ltd. Изначально цена размещения одной акции компании составляла $21, в первый день торгов они подскочили на 90%, а через три месяца после выхода на рынок (позиции в фонде закрываются, чтобы вкладывать средства в новые IPO) инвестиция принесла более 600% дохода. При этом в каждое IPO фонд вкладывает не более 10% активов — это дает диверсифицированный портфель, составленный из акций компаний разных перспектив и разнообразных секторов.

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