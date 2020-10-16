Режиссер Михаил Сегал представит комедию «Глубже!» в новосибирском кинотеатре «Победа»

Премьера комедии «Глубже!» с Михаилом Сегалом состоится в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» 20 октября в 19:00. Режиссер представит фильм и ответит на вопросы после сеанса. Упоительно смешная комедия отмечена специальным дипломом жюри основного конкурса «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» на 31-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр». На премьере в «Победе» Михаил Сегал представит картину, а после сеанса пообщается с аудиторией.

Сюжет фильма, завершившего основной конкурс «Кинотавра» и вызвавшего в зале непритворный дружный смех, таков: молодой режиссер, мастер психологической глубины и знаток системы Станиславского, попадает в порно-индустрию и меняет мир к лучшему. В комедии, синопсис которой укладывается в пару строк, каждый найдет столько смыслов, сколько захочет. Историю о любви и свободе творчества разыграл на редкость удачный актерский состав. Александр Паль бесподобен в роли режиссера, Любовь Аксенова и Олег Гаас со страстью отдаются высокому искусству в роли порноактеров, Игорь Угольников вновь появляется в роли президента, также в проекте засветился модный Антон Лапенко и другие замечательные артисты разных поколений.

«Для меня этот фильм прежде всего про художника, который вынужден поступиться своими принципами — под давлением ли, или не выдержав испытания славой, или еще по какой-то причине, но однажды он скатывается в то, от чего изначально открещивался. Отчасти мне это напоминает «Обыкновенную историю» Гончарова: мой герой, как младший Адуев, который так искренне верил, мечтал, ценил, говорил, в результате превратился в того же холодного циника, что и его дядя. У истории моего персонажа другая развязка. В какой-то момент он понимает, что его купили, но не понимает как. Это путь художника, путь самурая, у которого забрали меч», — комментирует Александр Паль.

Михаил Сегал выступил в качестве сценариста и режиссера. Михаил Сегал — один из ярких представителей современной отечественной кинорежиссуры. В 1995 году поступил во ВГИК, но вскоре оставил учебу и стал снимать видеоклипы и рекламные ролики. Дебютировал как режиссер полнометражного кино с фильмом Franz + Polina по мотивам повести Алеся Адамовича. В 2010 году опубликовал первую книгу прозы «Молодость», по одному из своих рассказов снял феерический короткий метр «Мир крепежа».

Полнометражная комедия «Рассказы», получившая широкую известность, вышла в 2012 году, тогда же вышла одноименная книга. В 2014 году выходит третий полнометражный фильм Сегала «Кино про Алексеева» с Александром Збруевым в главной роли. В 2018 году в конкурсе «Кинотавра» участвует четвертый фильм Сегала «Слоны могут играть в футбол» и выходит книга «Почерк». В 2020 году планируется выход романа «Слоны могут играть в футбол», развивающий историю одноименного фильма. Михаил также является композитором своих фильмов «Кино про Алексеева» и «Слоны могут играть в футбол».

Михаил Сегал не в первый раз становится гостем центра культуры и отдыха «Победа». Новосибирские зрители наверняка помнят, как 2012 году он представлял социальную комедию «Рассказы», буквально разлетевшуюся на цитаты. Совсем другое кино, задумчивую мелодраму «Слоны могут играть в футбол», поклонники авторского отечественного кино смотрели вместе с режиссером в 2018 году, тогда же Михаил порадовал зрителей авторским чтением прозы в клубе «Ночь».

«Рады представить новую комедию Михаила Сегала, который даже в сюжете о неудачливом режиссере, волею судеб взявшегося снимать порноролики, остается интеллигентным, ироничным, умным, смешным, по-настоящему глубоким автором», — комментирует пресс-служба «Победы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Сегал, сценарист и режиссер фильма «Глубже!»:

— Этот фильм жил какой-то своей жизнью, и на нем собрались те, кто должен был собраться. Кто-то из актеров, кого я изначально видел в той или иной роли, был занят или отказался, просто испугавшись социальной, политической составляющей фильма. Или решив, что мы снимаем «какую-то гадость», порно. А кто-то, наоборот, появился неожиданно. Так в фильм пришли Антон Лапенко, Семен Трескунов, Игорь Верник, Владимир Симонов, Владимир Стеклов. Кроме того, у каждого режиссера всегда есть те актеры, с кем ему нравится работать, кто является для него знаком удачи. Я с удовольствием в очередной раз снял Василия Мичкова и Елену Короткову, Александра Стефанцова, Константина Новикова. И с не меньшим удовольствием впервые поработал со Степаном Девониным, Геннадием Смирновым, Сергеем Аброскиным. Большим открытием стала Катя Соколова.

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