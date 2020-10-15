На главу Толмачевского сельсовета завели дело из-за махинаций с землей

В отношении главы Толмачевского сельсовета в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении полномочий: чиновник незаконно торговал земельными участками.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, в отношении главы Толмачевского сельсовета возбуждено уголовное дело по части второй ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2019 году чиновник незаконно продал по результатам аукционов пять земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Общая площадь участков превысила 3 тыс. кв. м. Эти участки, с основным видом разрешенного использования под строительство зданий и сооружений, в соответствии с Земельным кодексом РФ могли быть предоставлены только путем проведения аукциона на право заключения договора аренды.

Фамилию чиновника в Генеральной прокуратуре РФ не называют. Согласно официальным источникам, Толмачевский сельсовет с марта 2016 года возглавляет Николай Захаров, сейчас находящийся в отпуске. Днем в СМИ появилась информация о возможном задержании чиновника. Кроме того, в четверг в прокуратуре Новосибирской области сообщили о передаче в суд уголовного дела, связанного с поджогом в администрации Толмачевского сельсовета, который произошел в апреле текущего года. Предположительно, целью поджога могли быть документы, связанные с земельными нарушениями.

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