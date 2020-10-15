По информации минздрава Новосибирской области, желание вакцинироваться от коронавирусной инфекции изъявили около 700 врачей региона, однако пока вакцины на всех не хватило.

На брифинге 15 октября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал СМИ о численности вакцинированных медицинских работников региона. По словам министра, на сегодняшний день вакциной центра имени Гамалеи в области привиты лишь 42 врача.

Несмотря на это, желающих среди медиков гораздо больше – о своем решении вакцинироваться, чтобы не заболеть COVID-19, сообщили около 700 врачей. Чтобы привить остальных работников медучреждений, региональный минздрав ожидает новую партию вакцины.

При этом сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Новосибирской области специалисты пока назвать не готовы.

Напомним, 21 сентября стало известно о том, что в Новосибирскую область поступили первые дозы вакцины от коронавируса. В минздраве сообщали о планах привить в первую очередь сотрудников ковидных госпиталей, поликлиник и бригад скорой помощи.

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