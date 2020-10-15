На первом заседании постоянной комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов города Новосибирска нового созыва было поддержано и вынесено на обсуждение сессии решение об обращении в федеральный центр. Отдельной темой обсуждения народных избранников стала городская программа по социальной поддержке населения.

Первое в новом созыве заседание постоянной комиссии по социальной политике и образованию прошло 13 октября в Совете депутатов Новосибирска. Помимо организационных вопросов, связанных с началом работы депутатов нового созыва, комиссия приняла ряд важных решений, которые предстоит одобрить на октябрьской сессии Совета депутатов.

В частности, комиссия поддержала предложение депутата горсовета Александра Мухарыцина (депутатское объединение «Единая Россия») об обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о единовременных выплатах гражданам старше 65 лет в связи со сложными эпидемиологическими условиями.

«В этих тяжелых условиях граждане пожилого возраста оказались в группе риска. Они нередко испытывают проблемы с приобретением лекарств и всего необходимого. Мы обязаны оказать им дополнительную поддержку», — отметил депутат Александр Мухарыцин.

Выплата, по мнению парламентария, должна быть в размере не менее прожиточного минимума в регионе. Обращение об этом Совет депутатов Новосибирска подготовит на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина в случае одобрения большинством голосов на октябрьской сессии.

«Считаю данное обращение по поддержке пенсионеров абсолютно правильным, выверенным решением, — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин. — В условиях, в которых мы сегодня находимся, необходимо побольше внимания уделять людям старше 65 лет. Я считаю, что нам также нужно обратиться и к муниципальным депутатам в близлежащие регионы, в города, входящие в Ассоциацию Сибирских и Дальневосточных городов, чтобы коллеги поддержали данный вопрос, и этот опыт транслировали бы если не по всей России, то хотя бы по СФО».

Кроме того, депутаты намерены обратиться в правительство России с инициативой оставить надбавку к пенсии для граждан, отработавших в сельском хозяйстве более 30 лет, но по каким-то причинам уехавшим из сел в города. В настоящее время пенсионеры по возрасту и здоровью имеют право на надбавку только при условии постоянного проживания в сельской местности. И теряют ее при смене места жительства.

По мнению Николая Тямина, новосибирцы должны дать начало «волне» восстановления прав ветеранов по всему Сибирскому федеральному округу. Это необходимо, поскольку тема с утерянными надбавками труженикам села, сменившим место жительства, актуальна не только для Новосибирска, но и для Томска, Омска, других городов и регионов Сибири.

Кроме того, депутаты рассмотрели проект постановления мэрии Новосибирска о муниципальной программе «Социальная поддержка населения Новосибирска». При этом, по словам Николая Тямина, разработанная чиновниками программа — не догма, и депутаты имеют право вносить в нее свои изменения.

«Нужно пересматривать критерии оценки программы. Режет слух, когда нам говорят, что все жители города довольны социальными услугами. Я как человек, проработавший в этой отрасли 25 лет, могу сказать, что это не так. Поэтому задача депутатов — транслировать власти то, что происходит на местах, на округах. Плюс предложения депутатов должны быть подкреплены финансовыми возможностям субъекта Федерации и муниципалитета», — заметил Николай Тямин.

В частности, недостаточно решаются на сегодня, по мнению депутата, проблемы людей с ограниченными возможностями. Зачастую граждане не могут даже выйти из квартиры. Много сложностей испытывают семьи с детьми-инвалидами. Сегодня в Новосибирской области уже реализуется проект долговременного ухода — сестринская служба. Но пока всех принятых мер поддержки недостаточно.

«Например, в городе хотя и создана служба социального такси, но воспользоваться ее услугами могут далеко не все», — отметил депутат Игорь Атякшев. По его мнению, служба не справляется с потоком нуждающихся, и особенно остро это ощущается в условиях пандемии коронавируса.

Одним из способов повышения финансирования службы социального такси, по предложению комиссии, может стать перераспределение средств внутри муниципальной программы социальной поддержки.

Из года в год набирает остроту и проблема обеспечения жильем выпускников детских домов. Особые требования к такому жилью — квартира не менее 33 кв. метров, цена ниже рыночной — осложняют решение вопроса. Ситуация усугубляется еще и тем, что общество не всегда готово принять бывших воспитанников детских домов. Между соседями в жилых домах, где часть квартир выделяют сиротам, нередко возникают конфликты.

Одним из решений непростой ситуации, по предложению Николая Тямина, могут стать жилищные сертификаты. Выпускники детдомов могли бы по ним, как и военнослужащие, купить себе жилье в любом регионе России.

Требует пристального внимания, по мнению комиссии, и жилищный вопрос одиноких пенсионеров.

Напомним, после многочисленных обращений новосибирцев о фактах мошенничества с жильем этой категории граждан в городе была создана комиссия по рассмотрению заявлений людей пожилого возраста и инвалидов о заключении с муниципалитетом договора пожизненной ренты.

По такому договору пенсионер получает из бюджета ежемесячные выплаты не ниже прожиточного минимума, но при этом продолжает жить в своем жилье, которое в дальнейшем становится городской собственностью. Нередко комиссии приходится разрешать споры с внезапно появившимися после кончины человека родственниками, претендующими на жилье.

Депутаты горсовета приняли решение направить своего делегата в городскую комиссию по рассмотрению заявлений граждан пожилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты. Им на прошедшем заседании был избран заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по социальной политике и образованию Антон Бурмистров.

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