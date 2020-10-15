В минздраве Новосибирской области заявили о сохранении баланса между борьбой с коронавирусом и другой медпомощью в регионе

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что, несмотря на увеличение нагрузки на систему здравоохранения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, в регионе удалось сохранить оказание медпомощи по всем направлениям.

Как сообщил министр на брифинге 15 октября, в регионе продолжается полноценная работа онкологических стационаров, сосудистых центров, а также онкогематологических и стоматологических служб и детских больниц.

«Мы сегодня выстраиваем этот сложный баланс, чтобы помощь оказывалась всем без исключения, кому она необходима», – подчеркнул Константин Хальзов.

Министр также напомнил: минздрав принял решение о двухнедельной приостановке плановой диспансеризации и профилактических осмотров, чтобы высвободившиеся специалисты усилили работу первичного звена здравоохранения. Кроме того, к сотрудникам службы скорой помощи присоединились ординаторы и студенты-медики старших курсов медуниверситета и медколледжей. Таким образом сформирован кадровый резерв более 100 человек.

Константин Хальзов напомнил и о рекомендации перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционную работу. Он подчеркнул: самим пожилым следует придерживаться режима самоизоляции дома и ограничить круг контактов.

В областном минздраве также сообщили, что в регионе каждый день проходят рейды по соблюдению требований режима повышенной готовности. Проверяют, в частности, сферу ЖКХ, общественный транспорт, гостиницы, а также объекты торговли и общественного питания. Граждан, не соблюдающих масочный режим, наказывают в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, накануне в правительстве Новосибирской области сообщили, что в регионе увеличилось число инфекционных бригад скорой помощи.

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