Попадет ли пост сельского вице-губернатора в Новосибирской области под оптимизацию?

Губернатор Новосибирской области держит на паузе вопрос о преемнике Вячеслава Ярманова в качестве куратора по развитию сельских территорий региона. Эксперты допускают, что смены в ближайшее время не предвидится.

Власти Новосибирской области пока не начали активный процесс поиска смены ушедшему из регионального правительства Вячеславу Ярманову. Чуть больше года тот курировал сельскохозяйственный блок в ранге вице-губернатора. Через несколько дней после завершения масштабной избирательной кампании 2020 он сменил портфель чиновника на депутатский мандат – стал председателем совета Маслянинского района. После отставки Ярманова вакантная позиция может неопределенное время пустовать. В политических кругах идут разговоры, что губернатору подают идею просто ликвидировать должность.

Собеседники «Континента Сибирь» из региональной власти говорят: есть причины, чтобы не торопиться с подбором нового заместителя главы области по селу. Это высокостатусная должность – чиновник присутствует на важных совещаниях, получает отчеты руководителей структурных подразделений, которые курирует. Однако управление финансовыми потоками – это компетенция самих подчиненных заместителя губернатора по сельскому хозяйству. Под его началом – министерство сельского хозяйства, министерство природных ресурсов и экологии, управление ветеринарии и инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Не всегда самостоятельность подразделений в распоряжении бюджетными средствами способствует идиллии между ними и их куратором. А при накале коммуникативной обстановки можно обратиться выше – к прямому начальнику вице-губернатора, первому заместителю председателя правительства. К слову, у некоторых экспертов вызывает вопрос: насколько способствует четкости рабочего процесса такая запутанность властной иерархической цепочки, в которой вице-губернаторы подчиняются первому вице-премьеру и наоборот заместитель председателя правительства – первому вице-губернатору?

Заместитель главы области по развитию сельских территорий постоянно должен быть на связи с представителями агропромышленного комплекса: с руководителями предприятий и с теми, кто стоит на страже их интересов в депутатском корпусе. Грубо говоря, чиновник должен устраивать аграрное лобби, иначе его имя слишком часто будет упоминаться в негативном ключе в официальных и неофициальных беседах с губернатором. Если первому лицу региона приходится лично разруливать конфликты и проблемные ситуации, в чем объективная ценность профильного заместителя?

Один из собеседников «Континента Сибирь» из ближайшего окружения региональной власти отметил, что Ярманов не устоял в правительстве, так как «поддерживал больших производителей, пока мелкие идут под нож». Сразу же возникает ассоциация с агропромышленным холдингом «Сибирская Нива». Компания держит три комплекса в Маслянинском районе Новосибирской области, администрацию которого до назначения вице-губернатором возглавлял как раз Вячеслав Ярманов. До его перехода в областную администрацию, губернатор Андрей Травников в интервью «Континенту Сибирь» позитивно отзывался о диалоге, выстроенном между районным руководством и холдингом. Планы «Сибирской Нивы» распространяются и на Черепановский район – часть этой территории входит в округ спикера Заксобрания Андрея Шимкива. «Континент Сибирь» не раз писал (например здесь и здесь) о настороженной позиции главы регионального парламента по отношению к крупным инвестиционным (по словам Шимкива, в то же время и политическим) проектам – речь шла конкретно о группе компаний «Горкунов». Это было не так давно, при вице-губернаторе Ярманове.

Насколько справедливы упреки, что все большие аграрии обязательно отбирают хлеб у мелких – отдельный вопрос. В одном из материалов о перспективах ГК «Горкунов» в Новосибирской области» «Континент Сибирь» рассказывал о сути предложения компании. Эксперт, который имеет непосредственное отношение к переговорам между представителями аграрного бизнеса и региональными властями, отмечал: предприятие планировало 30% мяса производить самостоятельно, еще 30% производили бы его партнеры, крестьянско-фермерские хозяйства и небольшие сельхозпредприятия региона, а оставшееся – все, кто хочет продавать скот.

Справедливости ради, стоит упомянуть: не одному Ярманову оказалось трудно удержаться на посту куратора по сельскому хозяйству. Еще при предыдущем губернаторе Владимире Городецком агроблоком в статусе заместителя председателя правительства области управлял Василий Пронькин. В июле 2017 года он был вынужден оставить эту должность на волне «лесного скандала». Экс-глава области тогда не стал искать замену вице-премьеру и «оптимизировал» позицию.

Вопрос о кураторе блока встал на повестке дня при Андрее Травникове, тогда еще временно исполняющем обязанности главы области. Он подчеркивал, что считает неправильным оставлять «такую большую сферу», объединяющую сельское хозяйство, лес, водные ресурсы и ресурсы животного мира без профильного заместителя. Через год после увольнения Пронькина с поста вице-премьера по сельским территориям, Травников представил аппарату «сельского» вице-губернатора – директора Новосибирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Станислава Тишурова. Для этого пришлось проводить открытый конкурс: врио отмечал, что ему сложнее всего было подобрать кандидата на этот пост: «Желающих взяться за это сложное дело оказалось не так много ни со стороны депутатского корпуса, ни со стороны сообщества руководителей. Конкретных и интересных предложений не прозвучало», – говорил Травников. Через два месяца Тишуров вернулся в банк. Уже избранный к тому моменту главой области Травников утвердил вице-губернатором по развитию сельских территорий Александра Дубовицкого – бывшего врио новосозданного министерства природных ресурсов и экологии региона. Через 9 месяцев его сменил Ярманов.

Один из собеседников «Континента Сибирь», непосредственно знакомый с ситуацией, на условиях анонимности отметил, что кураторы сельскохозяйственного блока уходили в основном из-за разногласий со спикером Законодательного собрания Новосибирской области. Эксперт уверен: регион нельзя оставлять без куратора, который отвечает не просто за село, а за важнейшие пласты сельской жизни – агропроизводство, природные ресурсы, транспорт, дороги, коммуникации, культуру, здравоохранение, занятость населения, бюджетную обеспеченность и другое. В любом случае, это сложнейшее «танкоопасное» направление, которое может намотать на гусеницы внутриэлитных противоречий даже очень талантливого менеджера. Потенциальному претенденту на эту должность придется постоянно лавировать между разнонаправленными интересами, поэтому требования к его политическим, дипломатическим способностям чрезвычайно высоки. Проблема не в том, что способной фигуры нет. Сделать так, чтобы будущий чиновник не утонул в конфликтах, запутанной системе распределения полномочий и аппаратного функционала – во власти высшего должностного лица.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.