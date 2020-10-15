На золотом прииске в Красноярском крае обнаружены крупные нарушения

Управляющий директор ООО АС «Прииск Дражный» попал под уголовное дело за нарушение правил охраны окружающей среды и использования недр. Во время расследования выявились и другие незаконные деяния, совершённые на предприятии.

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследует уголовное дело в отношении директора ООО АС «Прииск Дражный». Он обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) и нарушении правил охраны и использования недр (ч.1 ст. 255 УК РФ), сообщили в ведомстве 15 октября.

Кроме того, в ходе следствия выявлена причастность руководителя предприятия к незаконному обороту драгоценных металлов (ч. 4 ст. 191 УК РФ).

По предварительной версии следствия, экологические преступления на «Прииске Дражном» были совершены во время работ в Северо-Енисейском районе Красноярского края в 2018-2019 годах.

«Были нарушены правила охраны окружающей среды, приведшие к значительному сокращению в реке Колома кормовой базы рыб и потере мест, пригодных для нереста литофильных видов рыб», — сообщили в следственном комитете.

Следователи также установили, что в 2019-2020 годах предприятие проводило эти работы без необходимых документов. Ущерб от незаконной деятельности по предварительным данным превысил 70 млн руб.

Кроме того, следователи выявили факт незаконного хранения и реализации золота на сумму более 340 млн руб.

«В настоящее время проведён большой комплекс следственных действий — допрошены руководство и сотрудники золотодобывающего предприятия, сотрудники контролирующих и надзорных ведомств, местные жители. Проведены бухгалтерская и две комплексные эколого-гидробиологические судебные экспертизы. Проведены осмотры мест происшествий, обыски и другие процессуальные действия», — рассказали в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На технику предприятия наложили арест на сумму около 400 млн руб. Уголовное дело продолжают расследовать.

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