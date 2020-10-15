Первый заместитель секретаря новосибирского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов получил орден Александра Невского.

Указ о государственных наградах президент РФ Владимир Путин подписал 12 октября. В списке награжденных – первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов.

Он получил орден Александра Невского «За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», – следует из указа.

Подполковнику ГРУ в запасе, выпускнику Новосибирского высшего общевойскового военно-политического училища и московской военно-дипломатической академии Андрею Панферову – 60 лет. У него три ордена Красной Звезды за участие в боевых действиях в Афганистане, орден мужества за участие в боевых действиях на Северном Кавказе. С 2005 года – депутат Заксобрания Новосибирской области. Второй созыв занимает пост первого вице-спикера регионального парламента.

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