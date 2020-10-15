Замминистра культуры РФ Максим Ксензов примет участие в международном форуме «АртЦифровизация» в Кемерове

Заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов примет участие в работе пленарного заседания международного форума «АртЦифровизация», которое состоится в Кемерове 29 октября в смешанном режиме офлайн и онлайн.

«АртЦифровизация» – это новая международная дискуссионная площадка для демонстрации креативных идей, успешных кейсов, отечественных и зарубежных практик в области применения цифровых технологий в сфере культуры и искусства. Более 70 спикеров из России и стран Европы примут участие в работе форума. Список участников ежедневно дополняется.

«Невозможно переоценить значение столь масштабного форума, направленного на реализацию нацпроекта «Культура», на развитие новых технологий и смелое внедрение их в культурное пространство страны. Нет сомнений, что он станет качественно новой платформой для обсуждения и демонстрации самых передовых технологий, а также возможностей их использования на благо отечественной культуры», – поделилась мнением о мероприятии председатель Комитета по культуре ГосДумы РФ Елена Ямпольская.

В условиях пандемии стало ясно, что виртуальные музеи, библиотеки, концертные залы и туры с дополненной реальностью востребованы. В рамках форума-фестиваля участники обсудят, как цифровой туризм спасает отрасль. Об этом расскажет Алена Рогале-Хомика из Латвии. Олег Николаенко из Финляндии поделится опытом, как создается виртуальный художественный контент. Роман Пушкарев из Латвии выступит на тему: нужен ли аудиогид музею? А руководитель компании Nites Group Миодраг Скрибич расскажет о применении digital-инструментов в работе выставочных залов и театров, а также презентует платформу для стриминга искусства.

Представители фонда Сколково расскажут о применении искусственного интеллекта в современном искусстве, а представитель Баварского культурного центра русских немцев в России (Нюрнберг, Германия) – о применении цифровых технологий в процессе сохранения больших баз архивных данных исторического наследия.

В рамках экспертных сессий также рассмотрят вопросы кластеризации в культурной и туристической сфере, развития креативных индустрий и привлечения средств на реализацию проектов, роли бизнеса в формировании цифрового культурного наследия и монетизации проектов в сфере искусства. Это и многое другое станет предметом для обсуждения в течение двух дней форума.

Участников также ожидает флешмоб, подготовленный партнером проекта – компанией ArLab.me. В нём будут использованы технологии дополненной реальности под названием «Искусство в дом».

Участие в форуме бесплатное. Кроме того, формат мероприятия позволяет напрямую задавать вопросы спикерам. Для этого необходимо подписаться на Telegram-канал форума, ссылка на который придет после регистрации.

Онлайн-трансляция форума будет вестись в течение двух дней на федеральных площадках и ресурсах министерства культуры РФ, в социальных сетях организатора и партнёров, а также на канале в YouTube. Помимо российских регионов, к ней подключатся Германия, Латвия, Финляндия и Сербия.

К участию в форуме можно будет присоединиться из любой точки мира. На официальном сайте мероприятия www.artforum2020.ru, где можно пройти регистрацию, изображена география участников – от Владивостока до Финляндии.

Генеральный партнёр форума — компания Nites Group (Сербия) — крупнейший европейский разработчик инновационных IT-решений в области сбора и обработки данных. Организатором мероприятия выступил НКО «Кемеровский союз предпринимателей». Форум пройдёт на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Форум проходит при информационной поддержке ведущих СМИ России.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ: www.artforum2020.ru

#нацпроекткультура#российскийфондкультуры#цифра#искусство#кемеровскийсоюзпредпринимателей

12+

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.