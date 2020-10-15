Власти Новосибирска объявили конкурс на право заключения концессии по «умным остановкам»

Мэрия Новосибирска объявила конкурс на заключение концессионного соглашения по остановочным комплексам в городе. В соглашение сроком действия на 15 лет включены 250 комплексов, размер ежеквартальной концессионной платы составляет 174 тыс. рублей.

Объявление о начале конкурса опубликовано на сайте мэрии Новосибирска. В документе содержится полный перечень из 250 придорожных объектов, которые будут переданы победителю конкурса, а также адрес будущего единого пункта управления объектами — Дзержинского,79 – который также будет передан концессионеру. Концессия предусмотрена сроком на 15 лет, начальный размер ежеквартальной концессионной платы установлен в размере 174 тыс. рублей. Прием заявок на участие в конкурсе будет проходить до 26 ноября текущего года, принимать заявки начинают с 15 октября. Задаток для участника конкурса составит 20 млн рублей.

Согласно документу, концессионное соглашение будет реализовано в два этапа. Первый — Первый этап – создание объектов концессионного соглашения, отвечающего требованиям (они содержатся в приложении к документу и касаются внутреннего и внешнего вида павильонов, их оснащения – «КС»). Обязательный объем инвестиций в этот этап – не менее 368 млн рублей. Второй этап – эксплуатация объектов. Концессионер должен будет обеспечить на объектах, в том числе «услуги дорожного сервиса, предоставляемые участникам дорожного движения (в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья) по пути следования, включая информирование пассажиров о времени прибытия общественного транспорта с помощью встроенных навигационных пилонов (табло прибытия транспорта), обеспечение возможности осуществлять поиск и построение маршрутов движения до выбранного адреса, объекта, остановочного пункта, организации с отображением на карте Новосибирска путем использования функций распознавания речи и сенсорного ввода информации, обеспечение возможности вызова экстренных служб 112, возможность безвозмездного подключения пассажиров к беспроводному доступу в интернет (Wi-Fi),обеспечение получения видеоизображения с видеокамер, установленных на объекте концессионного соглашения».

Напомним, разговор о планируемой концессии по остановочным павильонам в Новосибирске ведется уже давно и успел стать причиной конфликта городских властей с федеральным бизнес-омбусменом Борисом Титовым. Мэрия планирует реорганизовать 250 объектов дорожного сервиса, из которых 156 будут класса «комфорт», с теплым блоком, еще 94 без теплого блока. Инвестиции в проект составят 368 млн рублей, сдача объектов намечена до 31 августа 2022 года, к началу МЧМ. Бизнесмены, у которых сейчас на этих местах установлены павильоны и киоски, высказали опасения, что в этом случае лишатся бизнеса, а их сотрудники – работы.

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