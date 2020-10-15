Алтайские чиновники не предоставили квартир детям-сиротам на выделенные деньги

В Алтайском крае не освоили финансирование на предоставление жилья детям-сиротам. Из федеральных и краевых денег, выделенных на эти цели, потрачено лишь 4%. В результате большинство выпускников детдомов остались без квартир.

По факту ненадлежащего обеспечения жильём детей-сирот в Алтайском крае возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (1 ст. 293 УК РФ), сообщили в следственном управлении СК РФ по региону 14 октября.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на обеспечение жильём более пяти тысяч сирот, проживающих в Алтайском крае, в 2020 году из федерального и краевого бюджетов направили более 1 млрд 211 млн руб. Однако из этих средств было освоено лишь около 49 млн руб., что составило 4% от выделенной суммы.

«В результате нарушены конституционные права детей-сирот, проживающих на территории Алтайского края», — отметили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

За приобретение и предоставление жилья детям-сиротам, а также контроль их использования, в регионе отвечают в краевом государственном казённом учреждении «Региональное жилищное управление» и министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в октябре чиновника в Новосибирской области привлекли к ответственности за непостроенное жильё для детей-сирот.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.