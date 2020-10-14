На первом заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям нового созыва Законодательного собрания Новосибирской области 13 октября парламентарии обсудили готовящуюся «реформу» торговых заведений в многоквартирных домах, проблему «черных лесорубов» и предварительные итоги уборочной кампании в регионе.

Одним из первых вопросов, рассмотренных на аграрном комитете, стала давно назревшая проблема так называемых «наливаек» — небольших магазинов в многоквартирных домах и возле них, торгующих спиртным. Напомним, 5 мая текущего года вступил в силу федеральный закон, запрещающий реализацию алкоголя в торговых точках площадью менее 20 кв. м в многоквартирных домах. При этом документ дал региональным властям право устанавливать дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета продажи спиртного в таких заведениях. В итоге правительство Новосибирской области и парламентарии решили регламентировать торговые залы «наливаек» площадью не менее 50 кв. м. Как пояснил представлявший законопроект заместитель председателя комитета Денис Субботин, документ уже прошел первое чтение, его обсуждение шло с участием экспертов рынка и представителей бизнеса, теперь его предлагается принять во втором чтении на сессии Законодательного собрания. Депутаты предложение одобрили.

Как пояснил позднее журналистам председатель комитета Александр Терепа, законопроект принимается с учетом «всего спектра возможных предложений» и в интересах граждан — жителей многоквартирных домов. «Понятно, что нужно взвешивать потребности бизнеса. Но концептуально всем ясно: меры ужесточаются. Точки зрения могут быть разными. Для какого-то бизнеса вообще ничего не произойдет, он и сегодня вписывается в регламент. Другой части предпринимателей придется вносить изменения в порядок и график работы. В любом случае, торговля совершенствуется в сравнении с 90-ми годами и развивается. Наверное, в итоге придем к тому, что размещения торговых объектов в жилых домах не будет вообще», — пояснил Александр Терепа.

Еще один проблемный вопрос, связанный с незаконной вырубкой леса, был поднят в ходе обсуждения доклада исполняющего обязанности руководителя регионального минэкологии Юрия Марченко об изменениях в программе развития лесного хозяйства. Участвовавший в заседании комитета депутат Глеб Поповцев обратил внимание представителя министерства на недостаточную, по его мнению, борьбу с «черными лесорубами». В качестве примера он привел лесные участки в районе деревни Алексеевки Толмачевского сельсовета. «Я неоднократно был на приеме у министра и отправлял письма в адрес министерства. С места вопрос не сдвинулся, больше того, за этот период не только большие объемы древесины были вывезены с территории сельсовета, но и уже на соседних территориях, принадлежащих району или области, продолжается вырезаться лес. Готов написать еще одно письмо с указанием координат участков и видео- и фотосъемкой «черных лесорубов», — предложил парламентарий.

По словам представителя министерства, действительно, проблема неурегулированных земель, находящихся в неразграниченной собственности, на которых «растут леса не очень понятной принадлежности», остается актуальной. В частности, речь идет о покрытых лесом землях сельхозназначения. Сейчас проводится работа по описанию и закреплению таких участков, переводу их в лесной фонд. 21 сентября текущего года было принято постановление правительства РФ, регламентирующее охрану и воспроизводство лесов на этих участках — работа по закрытию каналов нелегальной заготовки леса идет. Глава комитета Александр Терепа предложил вернуться к теме «черных лесорубов» на следующем заседании, при обсуждении списка готовящихся контрольных мероприятий: «Давайте ставить вопрос».

Завершилось заседание комитета актуальной повесткой хода уборочной кампании в регионе. По словам заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктора Апанасенко, кампания в этом году шла непросто. В 16 районах был введен режим ЧС, и в пяти районах он остается до сих пор. На сегодня заготовлено 99% сена, 86% сенажа, силосные культуры, кукурузу убрали на площади 93%. На контроле минсельхоза находятся 12 хозяйств, где тяжело идет заготовка кормов, меньше 14 центнеров кормовых единиц. В трех районах — Карасукский, Баганский и Купинский — решается вопрос помощи по приобретению и перевозке кормов. «По озимым культурам план выполнили на 103%. Посевы превысили план на 19 тыс. га, составив по области 69 тыс. га. Засыпка семян составила 97%, Ведется контроль по каждому хозяйству», — рассказал Виктор Апанасенко. Всего уборочную кампанию уже завершили 16 районов. В этом году регион поставил рекорд по закупке сельхозтехники, как по ее количеству, так и по объему финансов. На сегодня закуплено техники более чем на 6,2 млрд рублей. В прошлом году на это же время объем затраченных на технику средств составил 1,7 млрд рублей. Депутаты сообщили, что знают о сложной ситуации с кормами в Карасукском, Купинском и Баганском районах и держат ситуацию на контроле. Одной из мер поддержки аграриев, по словам парламентариев, может стать пролонгирование банковских кредитов.

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