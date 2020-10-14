В министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, в каких случаях при симптомах простуды заболевшему нужно вызвать скорую помощь, а в каких – врача из поликлиники.

По информации, предоставленной «Континенту Сибирь» минздравом Новосибирской области, заболевшему с проявлениями ОРВИ рекомендуется остаться дома и обратить внимание на симптомы. Если температура ниже 38,5 градусов, есть боль в горле, насморк и кашель, то необходимо вызвать врача из поликлиники по месту жительства для оформления больничного листа.

В случае резкого ухудшения состояния – если температура резко поднялась выше 38 градусов, а дыхание участилось и больному стало тяжело дышать, нужно звонить в скорую помощь по номеру 112 или 03. Частота дыхания, при которой нужно забеспокоиться, должна быть выше, чем 22–24 вдоха за минуту.

Подозревать ковидную инфекцию, как сообщает региональный минздрав, можно в следующих случаях: если больной был в прямом контакте с зараженным, более трех дней держится температура тела выше 38,5 градусов, есть озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, сухой кашель, нарастает затруднение дыхания. Также стоит обратить внимание на боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

По всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, можно обратиться по следующим телефонам:

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Горячая линия Роспотребназдора в Новосибирской области: 8-800-350-5060, 8(383)220-42-85 (в рабочие дни).

Министерство здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200.

Горячая линия «Стопкоронавирус»: 8-800-2000-112.

Горячая линия по коронавирусу в Новосибирской области: 112.

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