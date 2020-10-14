В жилищном холдинге МКС прокомментировали иски о банкротстве от «Новосибирскэнергосбыта»

Компания «Новосибирскэнергосбыт» потребовала банкротства трёх управляющих компаний, принадлежащих холдингу «МКС-Новосибирск». В МКС назвали претензии энергетиков незаконными методами давления. В холдинге считают, что у монополиста могут быть для этого свои основания.

ООО «Новосибирскэнергосбыт» подало в Арбитражный суд Новосибирской области иски с требованием признать банкротами управляющие компании «ЖКХ-Гарант», «Дзержинец» и «Дост-Н». Все они принадлежат холдингу «МКС-Новосибирск». Поводом для исковых заявлений стала задолженность в общей сумме 4,85 млн руб.

По данным картотеки суда, у энергетиков есть претензии и к другим управляющим организациями города. В том числе – к другим компаниям «МКС-Новосибирск». Так, «Новосибирскэнергосбыт» судится с ООО «УК «Октябрьская», где задолженность начислена в размере 1,1 млн руб., и с АО «МКС-Новосибирск», исковые претензии к которой составили 384 тыс. руб.

Как сообщил «Континенту Сибирь» исполнительный директор холдинга «МКС-Новосибирск» Иван Волков, задолженности по новым искам уже погашены. По его мнению, энергетики используют не рыночные методы давления на управляющие компании, поскольку перед подачей исковых заявлений не предоставили на расчётные счета организаций исполнительный лист.

«Это неконкурентная борьба и использование «чёрных» методов. «Новосибирскэнергосбыт» не направляет исполнительные листы на счета управляющих компаний. Это означает, что им деньги не нужны. Им нужна шумиха вокруг МКС», – считает Иван Волков.

По мнению руководителя холдинга, поводом для конфликта могли послужить претензии МКС к энергетикам по поводу отсутствия подключения запасного электрического кабеля к жилым домам, что может привести к крупной аварии. По словам Ивана Волкова, иски к управляющим компаниям МКС со стороны «Новосибирскэнергосбыта» начали поступать после того, как жилищники стали требовать устранения этого недостатка.

«Мы потребовали, чтобы электроэнергия подавалась в дома по двум кабелям – по резервному и основному. У нас порядка 500 домов эксплуатируются неправильно. Они («Новосибирскэнергосбыт» — «КС») считают, что этим должны заниматься РЭС (АО «Региональные электрические сети»- «КС»), но с ними у нас договорных отношений нет, у нас договорные отношения с «Новосибирскэнергосбытом», — рассказал Иван Волков.

По словам директора МКС, иск по поводу недолжного подключения кабеля к жилому фонду представители холдинга подадут в арбитраж в пятницу, 16 октября. Кроме того, в ближайшее время холдинг обратится с жалобой на отсутствие исполнительных листов со стороны энергетиков в ФАС.

«Континент Сибирь» направил запрос комментария в ООО «Новосибирскэнергосбыт».

Ранее также сообщалось о конфликте управляющей компании ЖКУ ННЦ в Академгородке, нынешний руководитель которой является выходцем из московского филиала компании «МКС», с другой ресурсоснабжающей организацией, — «Управление энергетики и водоснабжения». В конце сентября организации подписали соглашение, по которому право начисления платежей собственникам переходит к ресурсоснабженцам. Причиной такого решения стали задолженности со стороны УК, которые компания отрицала.

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