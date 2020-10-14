РАТМ Холдинг и АО «Завод «Экран» обратились в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру РФ

Как стало известно «Континенту Сибирь», 13 октября в производственных и офисных помещениях АО «Завод «Экран», а также у адвокатов, представляющих интересы предприятия в Арбитражном суде Новосибирской области по иску «Экрана» к АО «Новосибирскэнергосбыт», прошли оперативно-следственные действия, в том числе, обыски и выемка документов. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ. Адвокаты представляют в суде позицию «Экрана», которое требует компенсировать убытки в размере 769,5 млн рублей, понесенные в результате аварии на линии электропередач в 2017 году.

В РАТМ Холдинге и АО «Завод «Экран» предполагают, что наличие иска, который был подан в январе 2019 года, и стало поводом инкриминировать компании и ее сотрудникам «покушение на мошенничество на сумму около 770 млн рублей, принадлежащих АО «Новосибирскэнергосбыт». Такая версия уже прозвучала в некоторых московских СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источники «Континента Сибирь» в РАТМе отмечают, что обыски прошли и у стекловаров, сумевших локализовать последствия аварии (когда в печи из-за внепланового и длительного отключения энергоснабжения образовалась трещина и из нее вытекло 300 тонн раскаленной стекломассы), предотвратив техногенную катастрофу. Собеседники «КС» на «Экране» в свою очередь выражают мнение, что, возможно, таким образом следствие, в беспристрастности которого на предприятии возникают сомнения, пытается оказывать психологическое воздействие на работников и деморализовать их.

По информации РАТМ Холдинга, дело возбуждено отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве, несмотря на то, что все субъекты арбитражного спора, в том числе, АО «Завод «Экран», АО «Новосибирскэнергосбыт», АО «РЭС» зарегистрированы в Новосибирске. С точки зрения менеджмента, выбор «локации» уголовного дела наводит на мысли о том, где и какие именно неформальные связи в правоохранительных органах задействованы одной из сторон судебного конфликта.

По сведениям «КС», АО «Новосибирскэнергосбыт» не оспаривает факт аварии и функционирование электрооборудования в неполнофазном режиме, камнем преткновения является сумма ущерба. На «Экране» полагают, что «энергетики исчерпали аргументы в поддержку своей позиции в арбитраже и потому в настоящее время на АО «Завод «Экран» оказывают беспрецедентное давление – предпринимают попытки придать спору двух хозяйствующих субъектов уголовный налет, с целью получить в распоряжение материалы, пока не представленные в суде, или принудить истца отказаться от своих требований».

Перевод конфликта из гражданско-правовой плоскости в уголовно-процессуальную состоялся на фоне очередного судебного решения в пользу завода «Экран». 13 октября Арбитражный суд Новосибирской области отказал АО «РЭС», действующего, как полагают на предприятии, согласованно с АО «Новосибирскэнергосбытом», в удовлетворении требований о взыскании с АО «Завод «Экран» 2,2 млрд рублей за якобы бездоговорное потребление электроэнергии. Руководство РАТМ Холдинга и «Экрана», комментируя ситуацию для КС», подчеркивают, что «действуют исключительно в правовом поле: отстаивают свои интересы в судебных инстанциях, не допуская нарушений закона. Компания обратится в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой разобраться в ситуации, связанной с уголовным преследованием».

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