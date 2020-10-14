В мэрии города Новосибирска отвергли обвинения в превышении должностных полномочий сотрудниками при заключении в 2016 году контрактов на покупку квартир у застройщиков, признанных впоследствии банкротами. Также в городской администрации объяснили, почему первоначально строители ЖК «Новомарусино» и ЖК «Рихард» не вызывали сомнений.

Напомним, что в начале октября в мэрии Новосибирска прошли обыски в связи с уголовными делами в отношении бывших и действующих сотрудников. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий при покупке в 2016 году квартир в новостройках ООО «Доступное жилье Новосибирск» (далее «ДЖН») и ООО «НСК Девелопмент». Целью муниципальной покупки было расселение аварийного жилья.

По версии следствия, авансовый платеж со стороны муниципалитета должен был составлять не более 30% от суммы покупки. Однако оплата была проведена полностью, и в итоге после банкротства названных компаний муниципалитет не получил квартир, на которые из бюджета Новосибирска потратили значительную сумму — более 200 млн рублей. Сегодня мэрия города требует признать ее пострадавшей стороной и выдвигает свои аргументы в пользу законности своих действий на момент приобретения квартир в строящемся жилье.

По словам начальника управления по жилищным вопросам мэрии Дениса Ковалева (давшего развернутое интервью НГС), нарушений действующего законодательства при заключении контрактов на покупку жилья не было ни в части их оплаты, ни в части выбора застройщиков. «В законе 214–ФЗ «Об участии в долевом строительстве» предусмотрена оплата квартир полностью. Исключение — если застройщик идет навстречу и готов взять на себя дополнительные расходы. Также в дополнение к этому закону есть разъясняющие письма Министерства финансов и Минэкономразвития РФ, где рекомендуется проводить оплату единовременно, согласно договору. В соответствии с этим мэрия Новосибирска заключила договоры долевого участия с ООО «ДЖН» и ООО «НСК Девелопмент» и осуществила платежи единовременно в установленном договором порядке», — отметил чиновник.

В целях реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» и ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31 мая 2013 года аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» между мэрией Новосибирска и ООО «Доступное жилье Новосибирск» в 2016 году заключены муниципальные контракты на приобретение 122 квартир в объектах долевого строительства — многоквартирных домах по ул. Большая на сумму 214 114 459 руб. Срок передачи жилых помещений — июнь и декабрь 2017 года. Решением арбитражного суда Новосибирской области от 21 июня 2019 года ООО «ДЖН» признано банкротом, введена процедура конкурсного производства.

Ковалев уточнил, что именно стало камнем преткновения в решении вопроса о полномочиях мэрии при оплате контракта. «Есть решение Совета депутатов Новосибирска по муниципальным закупкам, принятое в 2015 году. В нем перечислены случаи, когда проводится 100%-ная оплата — в том числе и случай приобретения жилых помещений по ДДУ в строительстве. Но в конце документа есть пункт, где говорится об оплате в размере 30% от контракта «во всех остальных случаях, если это не предусмотрено действующим законодательством». А у нас это предусмотрено! Федеральный законодатель нам такую возможностью дает. Поэтому действие этого пункта на данную ситуацию не распространяется», — заметил Денис Ковалев.

Для подтверждения своей правоты специалисты мэрии изучили опыт муниципальных закупок в других субъектах России и встретили аналогичную практику, когда муниципалитеты оплачивали 100% контракта в случае приобретения жилых помещений по ДДУ в строительстве.

Определение конкретных застройщиков для заключения муниципальных контрактов в Новосибирске также проходило строго в соответствие с законом — через открытый электронный аукцион, подчеркивают в мэрии. В 2016 году на аукцион заявились только две организации — ООО «ДЖН» и ООО «НСК Девелопмент». Причин отказать им у мэрии, по словам ее представителей, не было.

«В 2016 году закупочная цена на приобретение жилья для расселения в Новосибирской области составляла 35 тысяч 988 рублей за квадратный метр. В то время как средняя рыночная — 48 тысяч рублей для новостроек и 52 тысячи рублей для вторичного рынка. Поэтому на аукционах у нас участников немного — по такой цене застройщики отказываются с нами работать. Вышедшие на этот аукцион компании имели все необходимые документы. Оснований отказать в заключении муниципального контракта не было. Кроме того, мы страховались всеми доступными способами, исполнение контрактов обеспечивалось банковской гарантией. Плюс ответственность застройщика была застрахована в страховых компаниях», — уточнил Денис Ковалев.

Те самые средства банковской гарантии муниципалитету уже возместили в полном объеме — это более 11 млн рублей. А вот со страховкой дела обстоят сложнее. ООО «Страховая компания «Респект», в котором были застрахованы муниципальные контракты, отказалась от выплат и позже также была признана банкротом. И такая ситуация не уникальна, подобные примеры банкротства страховых компаний есть и в других регионах. То есть на практике инструмент, введенный на федеральном уровне и призванный защитить дольщиков, оказался не рабочим. Сейчас мэрия Новосибирска судится за включение в реестр требований кредиторов ООО «СК «Респект».

Тогда в 2016 году сомнений у мэрии в отношении участников контракта, по словам Дениса Ковалева, не было и по причине особых рекомендаций министерства строительства Новосибирской области. Дело в том, что ООО «ДЖН» и ООО «НСК Девелопмент» выступали участниками целевой государственной программы «Жилье для российской семьи», пройдя отбор министерства региона наряду с другими участниками — компаниями «Дискус-Строй» и «Вира-Строй».

В дальнейшем мэрия не имела возможности вмешиваться в дела строительных компаний и каким-то образом повлиять на ситуацию с их банкротством.

«Мэрия не вмешивается в финансовую деятельность строительных организаций, функций контроля у нас нет. Они есть у минстроя области. Только этот орган уполномочен запрашивать документы о расходования целевых средств, а застройщик только им уполномочен их предоставлять, — уточнил начальник отдела строительства и инженерного обеспечения мэрии Александр Колмаков. — По сути — мы такие же обманутые дольщики, как и граждане. И будем добиваться признания нас потерпевшими в рамках уголовных дел против застройщиков».

Сегодня в мэрии Новосибирска даже видят плюсы в том, что средства застройщикам были перечислены в полном объеме. При частичной оплате контракта муниципалитет мог бы претендовать лишь на денежное возмещение. А оно, учитывая состояние имущества должника, вероятнее всего, было бы незначительным.

«Я убежден, что мы действовали правильно, рассчитавшись в полном объеме. И теперь мы вправе требовать конечный продукт в виде квартир. И они будут нам переданы», — высказал уверенность Денис Ковалев.

В целях реализации ведомственной целевой программы «Участие мэрии Новосибирска в развитии застроенных территорий» между мэрией города Новосибирска и ООО «НСК-Девелопмент» в 2016 году заключено шесть муниципальных контрактов на приобретение 14 квартир со сроком передачи в декабре 2017 года (на сумму 29 045 298 руб.) и три контракта на приобретение 30 квартир со сроком передачи в декабре 2018 года (на сумму 49 275 782 руб.). Жилые помещения приобретены в объектах долевого строительства — многоквартирных многоэтажных домах по ул. Зорге. Решением арбитражного суда Новосибирской области ООО «НСК Девелопмент» в 2018 году признано банкротом, введена процедура конкурсного производства.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.