Теперь сибиряки могут зарегистрировать бизнес в Сбере онлайн

Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банка за один визит. Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются. Это стало возможным благодаря сервису «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета».

«Мы находимся в постоянном диалоге с клиентами, и от многих был запрос на возможность дистанционной регистрации юридического лица. Сказано – сделано, причем сервис работает очень быстро: от и до процесс оформления занимает 30 минут. А в свете непростой ситуации с пандемией дополнительным плюсом является то, что для отправки пакета документов не нужно никуда ходить, – говорит заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Кузнецов. – В настоящий момент с помощью РБиДОС в сети Сбербанка зарегистрировали бизнес порядка 60 сибирских предпринимателей, мы не только желаем им успеха в развитии своего дела, но и будем оказывать всестороннюю поддержку с помощью нашей экосистемы».

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно заполнить анкету и отправить заявление на регистрацию бизнеса онлайн. Все необходимые документы подаются в электронном виде с помощью мобильного приложения. Таким образом, при регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой iOS или Android и учетная запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк.

Зарегистрировать бизнес с помощью РБиДОС можно во всех отделениях по обслуживанию корпоративных клиентов и ряде филиалов для физических лиц. Дополнительная информация о сервисе доступна на сайте банка в разделе «Малому бизнесу и ИП».

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