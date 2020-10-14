Школу-технопарк для будущих инженеров открыли в Новосибирске на «Родниках»

В Калининском районе Новосибирска окончательно запущена работа школы-технопарка №218. В учреждении с оборудованными лабораториями юные жители микрорайона «Родники» смогут дополнительно обучаться по техническим направлениям.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время визита в учреждение на днях, школа открылась ещё 1 сентября, однако ряд организационных вопросов до последнего времени оставался нерешённым.

«Сегодня эти вопросы решены. Во всех классах ведутся занятия. Школу посещают почти полторы тысячи ребят. Из-за пандемии занятия и обеденный перерыв начинаются в разное время – таковы требования Роспотребнадзора. Более 600 ребятишек с 1-го по 4-е классы получают бесплатное горячее питание. Коллектив преподавателей нацелен на новейшие технологии. Школа сотрудничает с вузами, в частности, с НГТУ, это важно, так как хорошие инженеры нужны всегда», – цитирует мэра пресс-служба муниципалитета.

По словам директора МАОУ СОШ № 218 Ирина Труновой, в школе работают лаборатории химии и биологии, которые оснащены современным оборудованием, а также кабинет радиомоделирования. Кроме того, в учреждении открыты творческие мастерские с мольбертами и гончарным кругом, студии теле- и звукозаписи и театральная студия, которая организована в актовом зале. Директор подчеркнула: получать дополнительное образование здесь могут ученики и других школ микрорайона.

Здание школы состоит из трёх блоков. Блок «А» – 4-этажный корпус, где расположены 38 учебных кабинетов для старшей школы. Блок «Б» – 3-этажный центральный корпус со столовой, медицинским блоком, актовым залом и двумя спортивными залами. Блок «В» – 3-этажный корпус с 16-ю учебными кабинетами для младших классов, двумя кабинетами для групп продлённого дня и спортивным залом.

В здании также есть информационно-библиотечный центр и зал хореографии. На пришкольном участке оборудована спортивная площадка, комплекс для сдачи нормативов ГТО, а также площадки с малыми игровыми формами.

Ранее сообщалось о том, что осенние каникулы в школах Новосибирской области могут продлить вдвое из-за коронавируса.

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