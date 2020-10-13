Власти Новосибирска попросили полицейских не отправлять на рейды по киоскам участковых «с района»

Начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин заявил, что для борьбы с незаконными объектами уличной торговли необходимы так называемые перекрёстные рейды сотрудников полиции, когда участковые проверяют территорию не «своего» района.

С предложением к сотрудникам полиции проводить перекрёстные рейды на нестационарных торговых объектах Виталий Витухин выступил во время прямого эфира в группе «Мэрия Новосибирска «ВКонтакте» 13 октября.

«Заметили такую тенденцию. Если с нами в рейде находятся полицейские не из этого района, наши рейды значительно эффективнее проходят. Поэтому нам бы хотелось наладить с полицией более чёткий механизм взаимодействия в вопросе перекрёстного выделения полицейских», — сказал Виталий Витухин в прямом эфире.

Руководитель управления потребительного рынка рассказал, что с таким предложением представители ведомства к полиции уже обращались. В результате перекрёстные рейды по проверке торговых точек в Новосибирске начали проводить, однако со временем эта работа сошла на нет.

Виталий Витухин также сообщил, что с 2021 года у нелегальных «лоточников» в Новосибирске планируется конфисковать товар. Скоропортящиеся продукты предполагается отдавать на корм животным в Новосибирский зоопарк. Такой опыт чиновники переняли в Красноярске, где властям практически удалось избавиться от нелегальных уличных ларьков.

Как отметил Витухин, сейчас в Новосибирске несанкционированные торговые объекты работают в 43 местах. Самые «проблемные» – площадь Калинина, остановки «Башня», «Метро Студенческая» и «Золотая Нива», а также площадь Станиславского. Также, по словам представителя мэрии, в Новосибирске практически в пять раз превышен норматив по размещению НТО.

«Конечно, для части предпринимателей и города данный бизнес остаётся актуальным, но всё-таки такая концентрация нестационарных объектов в давно сложившихся микрорайонах города уже не требуется. У нас перенасыщение площадями торговли, общественного питания. Мы до пяти раз превышаем цифры, нормированные для такого населённого пункта, как Новосибирск», — сказал Виталий Витухин.

Напомним, в Новосибирске идёт длительная борьба за нестационарные торговые объекты. В конце августа федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов во время своего визита в регион сообщил, что намерен бороться за право новосибирских предпринимателей оставлять киоски — их в преддверии чемпионата мира по хоккею в Новосибирске планируется сносить и в том числе заменять «умными остановками». Уполномоченный уже заявлял в прокуратуру о необходимости пересмотра решений муниципалитета по сносу НТО, однако мэру Анатолию Локтю и Борису Титову удалось найти компромисс. Новосибирские власти пообещали соблюдать приоритет работающих павильонов и представлять предпринимателям альтернативу при демонтаже, а Титов заверил, что не будет пользоваться своим правом опротестовывать решения о сносе киосков и отзовёт предписания.

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