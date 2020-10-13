Депутаты Новосибирской области ограничат работу «наливаек» в жилых домах

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям поддержал законопроект, ограничивающий работу пивных, которые расположены в многоквартирных домах. Документ рассмотрят во втором чтении на сессии областного парламента.

Законопроект, по которому минимальная площадь торгового зала объектов по продаже алкоголя увеличивается с 20 до 50 квадратных метров, депутаты Законодательного собрания одобрили в первом чтении в мае. Речь шла о небольших магазинах, которые находятся в многоквартирных домах или в непосредственной близости от них.

Ограничить торговлю спиртным в жилых домах региональные депутаты смогли на основании федерального закона № 171-ФЗ – он предоставляет субъектам РФ право устанавливать дополнительные ограничения в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

Как отметил председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Александр Терепа на рассмотрении законопроекта 13 октября, необходимо учитывать как потребности жителей, так и чаяния предпринимателей.

«Ужесточая порядок размещения объектов общественного питания, приходится взвешивать и потребности бизнеса. Для кого-то из предприятий общественного питания вообще ничего не произойдет – они вписываются в предложенные условия, какой-то части предпринимателей придется вносить изменения в порядки и графики своей работы. Сегодня мы видим, как появляются большие торговые центры, о которых раньше представления не имели, торговля становится более технологичной. Тем не менее, для какой-то части предпринимателей это недоступно, и по-другому они работать не в состоянии. Идя к тому, что предписывает градостроительное законодательство, надо взвешивать возможности и не делать нашу непростую жизнь еще сложнее», — сказал Александр Терепа.

Сейчас в Новосибирской области действует запрет на розничную продажу алкоголя с 22 до 9 часов, однако на предприятия общественного питания он не распространяется. При этом больше половины таких предприятий расположены на первых или цокольных этажах жилых домов. В том числе – объекты по продаже разливного пива, львиная доля которых работает «по соседству» с горожанами.

«Фактически они являются объектами розничной торговли, но поставив один-два столика для посетителей и микроволновую печь для разогрева полуфабрикатов, называют себя «магазин-закусочная» и продолжают реализацию пива в ночное время, работая по сути, как магазин», — пояснили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Окончательно установить запрет на розничную продажу алкоголя в небольших торговых залах планируется на сессии Законодательного собрания региона, где законопроект рассмотрят во втором чтении.

Напомним, в июле рабочая группа при минпромторге провела рейд по «наливайкам» в Новосибирске.

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