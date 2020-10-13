Россельхозбанк на 15% увеличил кредитование сезонных работ в Новосибирской области

За 9 месяцев 2020 года объем кредитных средств, направленных Новосибирским филиалом АО «Россельхозбанк» на проведение сезонных работ составил более 6,2 млрд рублей, что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Более половины кредитных средств выдано по льготной ставке. Доля Банка на региональном рынке в сегменте сезонных работ равна 85%.

За январь — сентябрь Новосибирский филиал РСХБ в общей сложности выдал заёмщикам сферы АПК 19,51 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка. Таким образом, финансирование сезонных работ заняло почти треть от общего объема кредитования. Среди компаний агропромышленного комплекса возрастает востребованность таких кредитов.

На проведение сезонных работ 3,68 млрд рублей было выдано по льготной ставке, что на 21% больше аналогичного периода прошлого года.

Банком ведется активная поддержка малых форм хозяйствования, в том числе, в рамках программы льготного кредитования. Объем выданных средств на проведение сезонных работ для предприятий малого бизнеса составил 497 млн млн рублей, из них по ставке не выше 5% годовых – 356,67 млн рублей.

Как поясняют в банке, их кредитные программы позволили аграриям Новосибирской области полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения посевной и уборочной кампаний: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи. В текущем году на стоимость работ оказали влияние сложные погодные условия. В нескольких районах области наблюдалась засуха, в июле был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за пересыхания почвы. В Новосибирской области площадь посевов, пострадавших из-за погодных условий, по данным регионального Минсельхоза, оценивается в 730 тыс. га, что составляет треть от общего объема посевных площадей.

«Несмотря на аномальные погодные условия на юго-западе Новосибирской области в июне и июле, аграрии региона получили достойный урожай зерна. Уже собрано 2,5 млн тонн зерна, убрано более 90% площадей. Банк сделал все возможное, чтобы аграрии не испытывали сложностей с кредитованием и обеспечивали продукцией не только внутренний рынок, но и увеличивали экспортные поставки. Новосибирский филиал традиционно оказывает значительную поддержку АПК региона, своевременная финансовая поддержка – одно из условий успешного проведения сезонно-полевых работ», – отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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