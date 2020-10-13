ВТБ запускает в Новосибирске VR-ипотеку

ВТБ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) представляют в Новосибирске инновационный сервис выбора квартиры – VR-ипотеку. Благодаря технологиям виртуальной реальности (virtual reality) жители региона смогут выбрать объект недвижимости в различных городах России и приобрести его с помощью ипотечного кредита.

«В рамках своей стратегии ВТБ активно внедряет цифровые продукты и современные сервисы, что заметно экономит время и средства клиентов. VR-ипотека – один из таких уникальных проектов, — прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников. — С помощью очков виртуальной реальности наши клиенты в Новосибирске могут подобрать объект недвижимости в другом регионе и оформить сделку, не выезжая из города – достаточно посетить офис банка. Полагаем, что такой формат выбора недвижимости заинтересует новосибирцев – это удобно и безопасно, особенно сейчас, в период пандемии. Одновременно – это любопытный и эффективный опыт для клиентов».

VR-технологии дают возможность покупателю виртуально «посетить» заинтересовавшую его квартиру, оценить вид из окна, посмотреть территорию жилого комплекса, а также понять планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия по ипотеке.

После выбора объекта недвижимости сделку можно провести в Новосибирске, не выезжая для оформления документов в другой город.

«Сервис VR-ипотеки становится незаменимым в случаях, когда клиенты находят перспективную работу в другом городе, решают поменять климатический пояс или у них возникает любая другая причина для переезда. Очки виртуальной реальности значительно экономят время на перелете или оценке объекта недвижимости непосредственно в месте расположения, — отметил генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев. — Совместно с ВТБ мы запустили сервис только летом 2019 года, но с тех пор уже более тысячи клиентов воспользовались дистанционным выбором жилья, при этом средний чек их покупки составил 7 млн рублей»

Первым сибирским городом, где ВТБ внедрил VR-ипотеку, напомним, стал Красноярск. В настоящее время данная услуга в пилотном режиме запущена в 13 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Тюмени, Сургуте, Волгограде, Мурманске, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

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