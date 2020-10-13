Новосибирского производителя инновационных ЛЭП-опор потребовали признать банкротом

«Эргобанк» потребовал признать банкротом новосибирского производителя композитных опор для ЛЭП, компании «Феникс-88». Сумма долга компании банкирам превышает 25,5 млн рублей.

Заявление подано в арбитражный суд Новосибирской области, дата рассмотрения иска пока не назначена. Как следует из заявления, сумма требований московского «Эргобанка» к новосибирскому ООО «Феникс-88» составляет более 25 млн рублей, истец настаивает на признании компании несостоятельной.

Компания «Феникс-88» работает в Новосибирске с 1988 года (кооператив «Феникс»), специализируется на производстве композитных опор для ЛЭП. В 2018 году компания установила новую систему наружного уличного освещения в Академгородке. В числе партнеров «Феникса-88» — Московская объединенная электросетевая компания, калининградская «Янтарьэнерго», «Магаданэнерго», «Ростелеком» и другие.

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