Кредиторы потребовали банкротства новосибирского застройщика

В Новосибирске на грани банкротства оказалась строительная компания ООО «Зелёный дом». На организацию в арбитражный суд пожаловались два кредитора.
Иск с требованием признать банкротом строительную компанию «Зелёный дом» в сентябре подала в Арбитражный суд Новосибирской области Наталья Стасенок, заявив о долгах организации в размере 453 тыс. руб. Как следует из картотеки суда, выплата этой суммы просрочена более, чем на три месяца.
Позже с аналогичным иском в арбитражный суд обратился Игорь Чаюн. Он заявил о задолженности застройщика в размере более 10 млн руб.
Первое заседание по делу о банкротстве компании состоится 28 октября.
ООО «Зелёный дом» известен возведением домов в коттеджном посёлке «Берёзки Озёрный», жители которого осенью 2019 года обратились в суд из-за дефектов строительства дома, обнаруженных при эксплуатации.
Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске раскрыли дело об убийстве директора ЖСК «Залесский», находившегося в длительном конфликте с генподрядчиком.