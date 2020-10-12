Виктор Шкулёв стал единоличным владельцем новосибирской «Сети городских порталов»

Бизнесмен Виктор Шкулёв стал единоличным владельцем новосибирской компании «Сеть городских порталов», как физическое лицо и через возглавляемую им компанию «Хёрст Шкулёв Диджитал Медиа».

Изменения в составе учредителей новосибирского ООО «Сеть городских порталов» (43 СМИ в 16 регионах России – «КС») 9 октября были внесены в ЕГРЮЛ. Состав учредителей покинули все бизнесмены, создававшие ее, включая основателя портала НГС Максима Сидоркина, который последний месяц значился в учредителях через возглавляемое им ООО «Ин Вест» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом – «КС»). Теперь владельцами «Сети городских порталов» значатся сам Виктор Шкулёв с долей 21,28%, а также «Хёрст Шкулёв Диджитал Медиа» (78,72%), президентом которой он является.

Напомним, в августе текущего года Виктор Шкулёв выкупил долю своих американских партнеров, компании «Хёрст Шкулёв Диджитал Риджинал Нетворк Б.В.», в зарегистрированном в Новосибирске ООО «Сеть городских сайтов», специализирующегося на рекламных услугах. Сумма сделки не раскрывалась. Сейчас компанией владеет сам коммерсант и учрежденное им ООО «Сеть городских порталов. Холдинг».

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