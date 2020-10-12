Власти Новосибирской области не планируют новых «коронавирусных» ограничений до конца недели

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в течение ближайшей недели в регионе не планируется вводить дополнительные ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом усилится контроль за соблюдением масочного режима.

Как сообщил губернатор на оперативном совещании 12 октября, ситуация с распространением инфекции остаётся напряжённой, однако система здравоохранения региона с ситуацией справляется.

«Исходя из этого, на этой неделе какие-то дополнительные ограничительные мероприятия не вводим, но, тем не менее, нужно усилить и административную работу, контрольную работу по соблюдению необходимых мер санитарно-эпидемиологических нужно усилить», — сказал Андрей Травников.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещании сообщил, что за последние сутки в регионе зарегистрировано 115 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 12 508 человек. Всего в регионе с диагнозом COVID-19 сегодня 14 205 человек.

Министр подчеркнул, что в регионе учащаются случаи тяжёлых форм заболевания, а их основной объём приходится на областной центр. Он также сообщил, в Новосибирской области и, в частности, в Новосибирске, продолжается перепрофилирование медучреждений в инфекционные госпитали и распределительные центры. Так, в качестве распределительных центров сегодня работают городские больницы №11 и №3, а также третий корпус горбольницы.

Напомним, 9 октября в новосибирском общественном транспорте поймали 27 нарушителей масочного режима.

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