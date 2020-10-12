Новосибирская компания вернула лицензию на производство керамических нано-протезов

Росздравнадзор вернул лицензию на производство эндоротезов новосибирской компании «НЭВЗ-Керамикс», ранее лишённой разрешения на выпуск продукции из-за недостоверных данных в регистрационных документах.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Николая Кравчука 12 октября, продукция прошла все необходимые испытания, в результате чего организация получила регистрационное удостоверение.

«Мы в очередной раз подтвердили, что наша продукция соответствует всем требованиям». – цитирует агентство Николая Кравчука.

Росздравнадзор отозвал у компании лицензии на производство протезов, работающих внутри человеческого тела (эндопротезов), в 2019 году. Вместе с «НЭВЗ-Керамикс» продукцию выпускал Медтехнопарк Новосибирской области. В разработке также участвовал Новосибирской государственный технический университет.

Компания лишилась лицензии на выпуск тазобедренных и коленных суставов.

Как рассказывал «КС», согласно документации, технические испытания изделий провело новосибирское ЗАО «НИИЦМТ». Однако, как сообщили «Континенту Сибирь» в самой организации, на момент якобы проведённых испытаний в 2010-2017 годах НИИЦМТ не имел ни разрешений, ни технических возможностей на их проведение.

«НЭВЗ-Керамикс» — дочерняя организация группы Роснано. В 2011 году компании подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству наноструктурированной керамики для промышленных предприятий. Одним из направлений стал выпуск эндопротезов тазобедренного сустава, а также разработка протезов коленных суставов.

Реализация проекта началась в 2015 году. Предполагалось, что новые протезы смогут служить до 20 лет, а подобное производство станет первым в России.

Ранее также сообщалось, что «НЭВЗ-Керамикс» вошла в число организаций, которые власти Новосибирской области намерены продвигать на зарубежном рынке.

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