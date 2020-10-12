«Ростелеком» расширил оптическую сеть в коттеджных поселках Новосибирской области

«Ростелеком» обеспечил интернетом еще 3 331 домохозяйство Новосибирской области. Для этого специалисты компании построили волоконно-оптические сети по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных.

Широкополосный доступ в интернет теперь стал доступнее для жителей 15 микрорайонов малоэтажной застройки региона, в том числе для семей в поселках Элитный, Красномайский, Кудряшовский и Барлакский Новосибирского района, Октябрьский Мошковского района, в деревне Каменке, в коттеджных поселках «Дубравушка», «Солнечное озеро», «Тандем» и DOMA, а также в садовых обществах «Держава» и «Северный садовод».

«Появление оптики в частном секторе и в небольших коттеджных поселках качественно меняет их жизнь. Семьи получают возможность пользоваться интернетом на скорости от 100 до 200 Мбит/с, подключать цифровые сервисы и не чувствовать себя отдаленными от привычного ритма города, — уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Обновление технической инфраструктуры — одна из наших приоритетных задач, поэтому продолжать работу по расширению оптических сетей в регионе мы планируем и дальше».

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