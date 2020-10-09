10 декабря 2020 года Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) отметит свое 90-летие. В рамках подготовки к этому значимому в жизни региона событию парламент автономного округа объявляет открытый региональный фотоконкурс «Ямал – мой национальный проект».

Цель фотоконкурса — привлечение жителей к активному участию в реализации национальных проектов на территории автономного округа.

Принять участие в конкурсе призвал жителей региона председатель Законодательного собрания Сергей Ямкин: «На протяжении всей истории развития Ямала его жители объединены общим стремлением – сделать жизнь в регионе комфортной, благополучной и счастливой. И сегодня нам действительно есть, кем и чем гордиться. Уверенное движение вперед, сплочённость и патриотизм – качества, которые объединяют всех нас. Убежден, участники поделятся интересными фотографиями, иллюстрирующими яркую и насыщенную жизнь нашего региона.»

Конкурс проводится среди всех желающих в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет и старше 18 лет. Предоставляемые фотографии должны быть созданы в период 2015–2020 годов на территории ЯНАО.

Принимаются фотоработы в трех номинациях: «Социальная активность», «Экологический туризм» и «Молодые профессионалы». В зависимости от выбранной номинации работы конкурсантов должны раскрывать общественную деятельность ямальцев, достопримечательности Ямала, самобытность народов Севера, а также рассказывать о профессиях и трудовой доблести северян. Номинации конкурса разработаны в соответствии с национальными проектами РФ.

Конкурсные работы принимаются с 01 октября по 15 ноября 2020 года. Итоги будут подведены до 01 декабря 2020 года.

Победители получат денежные премии, участники – дипломы Законодательного Собрания автономного округа.

Более подробно ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте окружного парламента.

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