В новосибирском общественном транспорте поймали 27 человек без масок, нарушители вызваны в полицию

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области вместе с сотрудниками полиции провели рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В результате проверки выявили 27 человек, которые пренебрегли средствами защиты от коронавирусной инфекции.

Контрольное мероприятие прошло 9 октября на остановке общественного транспорта «Немировича-Данченко», сообщили в правительстве региона. По результатам мероприятия сотрудники полиции и минтранса провели шесть профилактических бесед, составили два протокола об административной ответственности, а на 19 человек составили материалы для вызова в полицию из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность.

Как отметил в ходе рейда заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин, необходимость обязательного ношения масок в пассажирском транспорте установлена постановлением губернатора Новосибирской области от 31 марта «Об ограничении доступа людей и транспортных средств».

«С середины сентября усилен контроль по соблюдению масочного режима в транспорте, это необходимо для защиты как пассажиров, так и членов экипажей общественного транспорта. Региональным минтрансом совместно с представителями ЦУГАЭТ управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска и органами полиции c конца апреля 2020 года проводится контроль за соблюдением масочного режима в подвижном составе пассажирского транспорта и объектах транспортной инфраструктуры. За несоблюдение масочного режима гражданину может быть выписан штраф от 1000 рублей», – сообщил Вячеслав Невежин.

Сотрудники минтранса и полиции отметили, что большинство пассажиров исполняли предписания, оставшаяся часть надевала маски при виде проверяющих. Они также напомнили, что, согласно федеральному законодательству, перевозчик обязан прекратить оказание услуги из-за пассажиров, которые находятся в салоне без средств защиты.

С мая по сентябрь в регионе прошло 250 рейдов по соблюдению ограничительных мер в связи с противодействем коронавирусу. Специалисты проверили 8 000 единиц подвижного состава на 200 объектах транспортной инфраструктуры.

Напомним, 5 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил основные направления борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Среди них – усиление контроля за соблюдением масочного режима.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.